Carlos Cuerpo rinde cuentas sobre su patrimonio: 91.000 € de sueldo público y 236.600 € en bienes inmuebles

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LO ESENCIAL Las claves Carlos Cuerpo asume de forma provisional la cartera de Transportes tras la dimisi#n de Óscar Puente a raíz del accidente ferroviario en Urda (Toledo). El valor del patrimonio inmobiliario del ministro ha subido en más de 100.000 euros desde 2022, pasando de 134.602 a 236.630 euros. Cuerpo percibe un sueldo público anual superior a los 91.000 euros por su labor como miembro del Ejecutivo. Sus ahorros bancarios se han reducido en algo más de 5.000 euros en el mismo periodo, bajando de 15.209 euros a unos 10.000 euros.

Carlos Cuerpo ha asumido un nuevo cometido dentro del Gobierno de Pedro Sánchez.

El actual vicepresidente primero y ministro de Economía se pondrá al frente de Transportes de forma provisional tras la dimisión de Óscar Puente, en plena crisis por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó 69 víctimas mortales el pasado 28 de octubre.

Su antecesor justificó su salida al considerar que "un ministro de Transportes no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

Ante esta situación, Sánchez ha optado por confiar la cartera a uno de los miembros de mayor peso de su Ejecutivo, que tendrá que compaginar sus funciones económicas con la gestión de un departamento especialmente cuestionado.

El nuevo protagonismo político del economista extremeño, de 46 años, permite también poner el foco en su trayectoria y en la evolución de sus finanzas personales.

La trayectoria de Cuerpo

Cuerpo se formó en la Universidad de Extremadura, cursó un máster en la London School of Economics y obtuvo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.

Antes de incorporarse al Gobierno, desarrolló buena parte de su carrera profesional en la Comisión Europea y en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Su salto a la primera línea política llegó en diciembre de 2023, cuando sustituyó a Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía. Desde entonces, ha ido ganando protagonismo dentro del Ejecutivo hasta convertirse en vicepresidente primero.

Ahora, su nombramiento provisional al frente de Transportes amplía sus responsabilidades y lo sitúa ante una nueva etapa política, marcada por la crisis ferroviaria y la necesidad de dar respuestas tras la tragedia de Toledo.

Un abultado patrimonio

Al margen de su trayectoria institucional, sus declaraciones patrimoniales permiten seguir la evolución de sus bienes.

Uno de los cambios más destacados se encuentra en el valor de los inmuebles que tiene consignados, que ha aumentado en más de 100.000 euros desde marzo de 2022.

En aquella declaración, el ministro cifraba su patrimonio inmobiliario en 134.602 euros. En su última actualización, esa cantidad asciende a 236.630 euros. La diferencia entre ambas cifras alcanza los 102.028 euros.

A este patrimonio se suman las retribuciones que percibe por su condición de miembro del Gobierno, con un sueldo anual superior a los 91.000 euros, según informa Newtral.

Los ahorros bancarios

La evolución de sus cuentas y depósitos, sin embargo, refleja una tendencia diferente a la de sus propiedades inmobiliarias. El dinero que mantiene en el banco se ha reducido respecto a su primera declaración patrimonial.

En marzo de 2022, Cuerpo declaraba 15.209 euros en ahorros. En su última actualización, esa cantidad ronda los 10.000 euros, lo que supone una disminución de algo más de 5.000 euros.

De esta forma, el vicepresidente primero afronta una nueva etapa dentro del Ejecutivo, en la que deberá compaginar la dirección de Economía con la gestión provisional de Transportes.

Un cambio de responsabilidades que llega en uno de los momentos más delicados para el Gobierno y que coincide con la evolución de un patrimonio que también queda reflejado en sus declaraciones oficiales.