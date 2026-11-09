El vicepresidente primero y ministro de Economía y de Transporte en funciones, Carlos Cuerpo. EP

Carlos Cuerpo, 46 años, sobre la vivienda: "Ya no es un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino un activo"

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LO ESENCIAL Las claves Carlos Cuerpo señala que la vivienda ha dejado de ser un bien de primera necesidad para convertirse en un activo financiero donde los ciudadanos canalizan sus ahorros. El ministro de Economía aboga por impulsar alternativas de inversión y aumentar el parque público de alquiler asequible ante el problema del mercado inmobiliario. Destaca el uso del Fondo España Crece y los avales del ICO del 25% para ayudar a los jóvenes a afrontar la entrada de su primera vivienda. Cuerpo asume de forma transitoria la cartera del Ministerio de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente por la crisis ferroviaria.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales de España.

El encarecimiento de los alquileres, la escalada del precio de compra y las dificultades para ahorrar han dejado a miles de familias, especialmente a los jóvenes, en una situación complicada a la hora de encontrar un hogar.

En medio de este escenario, Carlos Cuerpo ha analizado cómo ha cambiado el mercado inmobiliario y el papel que desempeña actualmente la vivienda en la economía.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa y, desde ahora de Transportes en funciones, abordó esta cuestión en una entrevista concedida a elDiario.es, en la que ha reconocido que el mercado inmobiliario ha experimentado una transformación profunda durante las últimas décadas.

En concreto, ha señalado que los inmuebles han dejado de funcionar exclusivamente como un lugar en el que vivir para convertirse también en una vía de inversión y ahorro.

"La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros", ha explicado.

Cuerpo considera que esta evolución está relacionada, entre otros motivos, con la falta de alternativas rentables en los mercados financieros para quienes buscan obtener rendimiento de su dinero.

Crisis inmobiliaria en España

Por ello, el ministro ha defendido la necesidad de desarrollar otras fórmulas de inversión que permitan canalizar el ahorro de los ciudadanos sin concentrarlo en el mercado inmobiliario.

"Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros", señaló durante la conversación.

Durante la entrevista, Cuerpo también ha abordado las dificultades para acceder a un inmueble y ha defendido que la solución pasa por combinar diferentes medidas.

Según ha explicado, el problema no puede resolverse con una única actuación y requiere recuperar la oferta disponible, impulsar la construcción y aumentar el parque público de alquiler asequible.

El ministro ha recordado que el sector de la construcción representaba alrededor del 13% del PIB durante la burbuja inmobiliaria, mientras que actualmente se sitúa en torno al 6%.

Una contracción que, según ha apuntado, ha contribuido a la escasez de viviendas en el mercado.

Entre las iniciativas propuestas mencionó el Fondo España Crece, que pretende dar continuidad a las inversiones vinculadas a los fondos europeos y fomentar la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible.

También defendió los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que permiten cubrir hasta el 25% del coste de adquisición de una vivienda para facilitar el acceso a la hipoteca.

Dicha medida busca ayudar especialmente a los jóvenes que, pese a disponer de ingresos suficientes para afrontar una cuota mensual, no consiguen reunir los ahorros necesarios para la entrada.

Además de sus responsabilidades al frente de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo ha asumido también el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la dimisión de Óscar Puente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha encomendado hacerse cargo de esta cartera de forma transitoria después de la crisis ferroviaria provocada por el accidente de Urda (Toledo).

De esta forma, el economista acumula dos responsabilidades ministeriales en un momento marcado por importantes desafíos económicos y de gestión de las infraestructuras, especialmente de cara a las elecciones generales del 29-N-