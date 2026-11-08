Prado, propietaria de 10 viviendas en España: "En los pueblos venden pisos por 20.000 € que nadie quiere"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Prado comenzó su estrategia inmobiliaria en La Bañeza (León), invirtiendo inicialmente en viviendas de bajo coste por unos 20.000 euros para reformarlas. Adquirió un edificio abandonado de siete pisos por 73.000 euros en el centro del municipio, financiado mediante hipotecas y rehipotecando una propiedad en Inglaterra. Actualmente posee 10 inmuebles orientados al alquiler para trabajadores e industrias locales, logrando rentabilidad en el entorno rural. Su modelo demuestra la viabilidad de crear patrimonio rehabilitando viviendas en desuso en municipios pequeños sin necesidad de grandes desembolsos en capitales.

Prado decidió cambiar su vida tras perder la ilusión al mudarse a Suiza. Aunque su propio entorno no creía en el mercado inmobiliario y su propia madre calificaba las hipotecas de "trampas", ella prefirió formarse de forma autónoma para tomar el control de su futuro.

En lugar de arriesgarse con una gran compra, acordó con su marido empezar desde abajo con una inversión mínima de 20.000 euros. Así fue como centró su atención en La Bañeza, un pueblo leonés de 10.000 habitantes donde la actividad industrial genera una fuerte necesidad de vivienda de alquiler.

Su primera oportunidad llegó con un piso por 23.000 euros que reformó invirtiendo otros 10.000. La demanda era tan alta que lo alquiló rápidamente a un matadero local por 1.300 euros al mes, logrando una rentabilidad en el pueblo que confirmó que su estrategia era válida.

Tiempo después pasó a alquilar el inmueble por habitaciones a trabajadores migrantes por unos 260 euros mensuales cada una. Más tarde adquirió una segunda vivienda por 19.000 euros que, tras invertir 20.000 en reformarla, dejó arrendada a una empresa de aislamientos por 600 euros.

El paso más ambicioso estuvo marcado por la compra de un edificio abandonado de siete pisos por 73.000 euros en el centro del pueblo. Para financiar la obra, recurrió a un préstamo hipotecario de 50.000 euros en España y rehipotecó una propiedad que poseía en Inglaterra para absorber otros 100.000.

Mereció la pena

A pesar de las dificultades y de gestionar los proyectos a distancia, la inversora valora el gran impacto social de recuperar viviendas en desuso. "Hay muchos pisos por 20.000 euros que nadie quiere y me da mucha satisfacción aportar mi granito de arena para que siga habiendo vida en los pueblos", reflexiona.

Para Prado, haber superado los temores iniciales supuso un aprendizaje fundamental: "Cambiar la idea inicial de un gran proyecto por un piso modesto fue el paso ideal para empoderarme y demostrarme a mí misma de lo que era capaz", recuerda al valorar su trayectoria.

A día de hoy cuenta con 10 inmuebles repartidos entre viviendas y el edificio rehabilitado en León. Su modelo de negocio se apoya en gremios locales y profesionales de la zona, demostrando que es posible crear un patrimonio sólido sin necesidad de realizar grandes desembolsos iniciales ni competir en las capitales.

La historia de Prado refleja que tener prudencia financiera y buscar oportunidades en mercados secundarios pueden cambiar vidas. Desde el extranjero, y enfocada en revitalizar la España rural, ha construido un patrimonio que combina seguridad económica, rentabilidad y un beneficio directo para la comunidad local.