Paloma, 46 años, fontanera: "No tenía experiencia y gané hasta 4.000 euros en mi segundo mes trabajando para aseguradoras"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Paloma reinventó su carrera a los 46 años pasando del sector de la moda infantil a la fontanería tras realizar un curso práctico en Agremia para reparar su propia casa. En su segundo mes trabajando para aseguradoras a través de la empresa Babel, logró ingresar hasta 4.000 euros entre asistencias y reparaciones particulares. Pese a afrontar la exigencia física, la logística en Madrid y ciertos prejuicios de género de algunos clientes, Paloma demuestra la alta empleabilidad del sector. Ante el envejecimiento de las plantillas y la escasez de profesionales cualificados, anima a los jóvenes a formarse y apostar por los oficios tradicionales.

Paloma pasó del sector de la moda infantil a empuñar la grifa tras comprar una casa en ruinas en Segovia por 18.000 euros. Para rehabilitar el inmueble decidió capacitarse mediante un curso práctico de instalaciones en Agremia, una asociación profesional subvencionada por la Comunidad de Madrid.

Tras completar la instrucción teórica y realizar un mes de prácticas en el montaje de cocinas, aplicó sus conocimientos durante cuatro meses en la propia vivienda. Aquella experiencia le brindó la seguridad necesaria para dar el salto definitivo al mercado laboral.

Su puerta de entrada al sector asegurador llegó gracias a la oportunidad que le ofreció la empresa de multiservicios Babel. A pesar de su falta de bagaje, la firma decidió apostar por su perfil y le ofreció tanto formación continua en el puesto como acompañamiento en averías comunitarias complejas.

La elevada demanda de reparaciones domésticas le permitió alcanzar un volumen de trabajo constante desde sus primeras semanas. La profesional madrileña demostró la alta empleabilidad y rapidez de facturación que ofrece actualmente el sector de las instalaciones para las compañías aseguradoras.

En su segundo mes en la compañía, Paloma logró una cifra récord de ingresos gracias a la combinación de partes de asistencia y reparaciones particulares. La escasez de profesionales cualificados en activo garantiza un flujo continuo de avisos para quienes se incorporan con determinación a esta especialidad.

En referencia a su radical cambio de vida, la fontanera destaca la sorpresa del contraste: "Paso del sector bebé, de lo más mimado y limpio, a la fontanería". Pese a la dureza inicial, asegura afrontar las intervenciones más complejas con sentido del humor: "Cuando veo un atasco digo: a ver qué churro sale", exclama.

La rutina diaria en el ámbito urbano de Madrid exige una organización logística rigurosa para cumplir los horarios. La movilidad entre los distintos barrios es un gran condicionante, mientras que la excelencia técnica y las comprobaciones de presión le permiten resolver cada caso con total garantía.

Prejuicios de género

A la exigencia física se suman los prejuicios de género que aún persisten al visitar ciertos domicilios. Paloma recuerda a varios clientes que solicitaron expresamente la presencia de un hombre, aunque ella responde: "Cuando entraba y me miraban con duda, les decía que les había tocado una fontanera y cumplía".

A sus 46 años, defiende la vigencia del trabajo manual ante el envejecimiento de las plantillas y anima a la juventud: "Por favor, que los jóvenes se metan en los oficios", concluye. Paloma es un ejemplo perfecto que demuestra cómo se abren puertas a una carrera próspera y con futuro asegurado gracias a la formación práctica.