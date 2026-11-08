Noelia e Iván, los hermanos que crearon una empresa de alquiler estudiantil: "Ahorran un 40% frente a una residencia"

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LO ESENCIAL Las claves Los hermanos madrileños Noelia e Iván Moreno han creado Zentura, una plataforma digital que conecta a estudiantes con propietarios para facilitar el alquiler de habitaciones. El proyecto ofrece alquileres con suministros incluidos y una tarifa fija de 150 euros, permitiendo a los universitarios ahorrar más de un 40% en comparación con las residencias. La plataforma integra funciones como Zentura Match para comprobar la compatibilidad entre compañeros de piso y acuerdos con comercios locales para ofrecer descuentos. Zentura arranca sus operaciones en Madrid, Granada y Valencia, con el objetivo de expandirse por el resto de España y dar el salto a Europa en menos de tres años.

Encontrar una habitación se ha convertido en uno de los grandes obstáculos para miles de jóvenes que se marchan de casa para estudiar.

A los precios del alquiler se suma la escasez de oferta, las dificultades para acceder a un contrato y unos costes iniciales que muchas familias no pueden asumir.

En este escenario, dos hermanos madrileños han decidido convertir un problema que conocen de cerca en una oportunidad empresarial.

Un proyecto diferencial

Noelia e Iván Moreno han creado Zentura, una plataforma digital que conecta a estudiantes con propietarios que ofrecen habitaciones y que busca hacer más sencillo y económico el alojamiento universitario.

"El problema de fondo es la enorme desproporción entre oferta y demanda: hoy hay del orden de 6,6 estudiantes compitiendo por cada habitación disponible", explica Noelia.

La fundadora empezó a estudiar la situación después de leer noticias, informes y encuestas sobre las dificultades de los universitarios para encontrar piso.

Uno de los datos que más le llamó la atención fue el déficit de unas 528.000 plazas en residencias de estudiantes en España, según un informe de Savills de 2026.

Tras compartir la idea con su hermano, que acababa de terminar un doble grado en Informática y ADE en la Universidad Politécnica de Madrid, ambos decidieron ponerse manos a la obra.

La experiencia de sus compañeros, que cada año se encontraban con residencias demasiado caras o pisos compartidos en malas condiciones, terminó de convencerles.

La propuesta de Zentura pasa por digitalizar todo el proceso. El estudiante puede registrarse, verificar su identidad, consultar las habitaciones disponibles y enviar una solicitud de reserva.

Los precios anunciados incluyen agua, luz, calefacción y wifi, mientras que el propietario recibe solicitudes de perfiles verificados y puede elegir al inquilino que mejor se adapte a su vivienda.

Uno de los principales argumentos de la empresa es el ahorro. "Una residencia ronda los 1.000 euros al mes, mientras que una habitación en Zentura se queda, de media, muy por debajo de esa cifra, lo que para muchos estudiantes supone un ahorro de más del 40% cada mes", señala Noelia.

A ello se suma una tarifa fija de 150 euros, frente a otras plataformas que, según la fundadora, pueden cobrar una mensualidad completa o el 50% de la renta en concepto de comisión.

La plataforma también incorpora Zentura Match, una herramienta que permite conocer el grado de compatibilidad con las personas que ya viven en el piso.

Además, ofrece la posibilidad de comunicar incidencias y contempla cubrir hasta dos noches de hotel si el propietario cancela el alojamiento el mismo día de la entrada.

Más que un alquiler

Pero los hermanos quieren que el proyecto vaya más allá de encontrar un techo. "Para nosotros la comunidad es lo más importante de Zentura", afirma Noelia.

La empresa organiza fiestas, actividades deportivas, quedadas y encuentros para estudiar. También ha cerrado acuerdos con negocios locales, como la discoteca B12, y ofrece descuentos de entre el 5% y el 15% en establecimientos como gimnasios, cafeterías, copisterías y academias.

"El estudiante no encuentra solo una habitación: encuentra su nueva familia en Zentura, la gente con la que va a vivir y compartir el día a día", señala.

En su fase inicial, el proyecto cuenta con 80 propietarios registrados, con una media de dos habitaciones cada uno, y una lista de más de 200 estudiantes.

Sus primeros mercados son Madrid, Granada y Valencia, aunque sus fundadores aspiran a incorporar nuevas ciudades, extenderse por España y dar el salto a Europa en menos de tres años.

El reto ahora es consolidar una plataforma que nació para responder a una necesidad concreta. "Que buscar habitación deje de ser esa odisea de llamadas, visitas y papeleo, y pase a ser algo transparente, rápido y seguro para las dos partes", resume Noelia.

Su objetivo final es que los universitarios puedan centrarse en sus estudios y en disfrutar de esa etapa, "y no en si van a tener un techo bajo el que vivir".