Nerea, ganadera autónoma en un pueblo: "Estudié Artes y media carrera de Matemáticas, pero decidí trabajar en la granja"

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LO ESENCIAL Las claves Nerea, una joven con estudios de Artes y Matemáticas, trabaja desde 2017 como ganadera autónoma al frente de un rebaño de 500 ovejas en Robladillo de Ucieza (Palencia). Su rutina diaria implica ordeñar dos veces al día durante todos los días del año, compaginando el manejo del rebaño con tareas veterinarias y el uso de maquinaria. Reivindica la ganadería como un empleo altamente cualificado y desmitifica la profesión, asegurando que no es un trabajo esclavo pero tampoco una labor idealizada. Señala que en el sector rural hay oportunidades laborales y buenos salarios, pero denuncia que el mayor obstáculo para contratar personal es la falta de vivienda.

La vida en el campo esconde historias que rompen con los estereotipos sobre el mundo rural. Una de ellas es la de Nerea, una joven ganadera de la provincia de Palencia que decidió cambiar su trayectoria académica por un trabajo entre ovejas, perros y largas jornadas al aire libre.

Su historia la ha mostrado el youtuber Gastón Marotta, que ha pasado una jornada completa con ella para mostrar cómo es realmente esta profesión. Nerea trabaja en una explotación ganadera situada en Robladillo de Ucieza, en la comarca de la Vega de Ucieza.

Allí se encarga de un rebaño de aproximadamente 500 ovejas y demuestra que dedicarse al campo no siempre responde a una vocación que se tiene desde la infancia. De hecho, reconoce que nunca se había imaginado trabajando en una granja.

"A mí, por ejemplo... ni se me ocurrió. O sea, cuando "¿Qué quiero ser de mayor?", en ningún momento había dicho yo que con las ovejas, porque era algo como que ni se planteaba", explica.

Su formación académica tomó otros derroteros: "Estudié Artes, tengo media carrera de Matemáticas y en un momento dado no estaba yo muy contenta con mi situación laboral". Fue entonces cuando surgió una conversación con su padre que terminó cambiando su futuro profesional.

Dedicándose a la ganadería

"Hablando con mi padre se nos ocurrió como una idea súper novedosa: 'Oye, ¿y por qué no te vienes a trabajar conmigo?'", contaba. Nerea aceptó la propuesta y se incorporó a la explotación en 2017.

Aunque no había planeado dedicarse a la ganadería, reconoce que había crecido familiarizada con ese entorno. "Es como decimos nosotros, que lo mamas desde pequeño... Entonces para mí está dentro y es como estar en casa", indica.

Su jornada comienza a las ocho de la mañana y no distingue entre días laborables, domingos o festivos. El ordeño mecánico se realiza dos veces al día y la leche se conserva refrigerada antes de trasladarse a la quesería.

"Empezamos a las 8 de la mañana... cada día, todos los días del año. Claro, porque aquí no entienden de nada de vacaciones, verano, invierno. El ordeño es todos los días... la mañana y la noche hay que estar aquí", explica.

Nerea también quiere desmontar algunos prejuicios sobre su profesión. "Nos parece que cualquiera puede hacer este trabajo, pero es que esto es un trabajo altamente cualificado aunque no lo parezca", sostiene.

La alimentación de los animales, el manejo de la maquinaria y los cuidados veterinarios forman parte de sus responsabilidades.

Tampoco idealiza las condiciones laborales: "Ni soy Heidi ni soy una esclava. No es un trabajo ultra sacrificado, pero tampoco todo es bonito". En invierno soporta temperaturas de hasta cinco grados bajo cero y en verano debe hacer frente al calor durante el pastoreo.

Pese a las dificultades, encuentra una recompensa que compensa buena parte del esfuerzo: "Estar en el campo, estar en la naturaleza, estar al aire libre y entre animales".

Además, señala que el sector ofrece oportunidades laborales y una remuneración que no considera tan mala como suele pensarse. El principal problema para encontrar trabajadores, sin embargo, es otro: "Trabajo hay, pero no hay dónde vivir".