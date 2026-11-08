Eduardo Garbayo, dueño de una empresa inmobiliaria: "El 38% de los propietarios tiene miedo de alquilar a familias con niños"

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LO ESENCIAL Las claves La entrada en vigor de los nuevos decretos de vivienda está acelerando la retirada de pisos del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica que genera entre los propietarios. La creciente estrictez de la regulación lleva a los arrendadores a ser más selectivos, hasta el punto de que el 38% de los propietarios tiene miedo de alquilar a familias con niños. Expertos advierten que las normas para proteger al inquilino terminan excluyendo a colectivos vulnerables como jóvenes, estudiantes y familias con menores. La plataforma Spotahome registra un aumento en la oferta de alquiler por temporada, una modalidad elegida por propietarios que buscan mayores garantías de cobro frente al alquiler tradicional.

El 6 de octubre entró en vigor el Real Decreto 29/2026, coloquialmente conocido como decreto de la vivienda. El objetivo del mismo es establecer medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible en España.

No obstante, algunas de las medidas que contempla dicho decreto, como los límites en el alquiler y la prohibición de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad, han generado cierta inseguridad a los propietarios, que rápidamente han optado por retirar sus viviendas del mercado del alquiler.

Así, Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome, una plataforma de alquileres a media y larga estancia, habló con EL ESPAÑOL sobre cómo han vivido las empresas inmobiliarias las consecuencias de la entrada en vigor de los decretos de la vivienda.

Miedo e inseguridad

Garbayo empezó haciendo énfasis en que "la oferta de alquiler lleva años reduciéndose, según Idealista, cayó un 44% entre 2018 y 2025, con descensos de más del 80% en Barcelona y del 58% en Madrid".

Sin embargo, a pesar de que este descenso no es algo nuevo, el experto señaló que "con los nuevos decretos la caída de la oferta en el mercado se ha acelerado, en nuestras conversaciones con propietarios y sobre todo gestores de propietarios, muchos nos están indicando que han puesto su vivienda en pausa para entender cómo les afecta, si les aplica y si los decretos se van a convalidar o no".

"El problema de fondo es la inseguridad jurídica: cuando se aprueban decretos que marcan una dirección tan fuerte y ni siquiera está claro si se van a aplicar ni cuándo, el propietario tiene miedo y retira su vivienda", expresó Garbayo.

Aunque los decretos ya hayan entrado en vigor tras ser aprobados en el Consejo de Ministros, todavía deben ser aprobados en la Diputación Permanente, que es lo que determinará si en efecto acaban siendo una realidad estas normativas: menos oferta y más dificultad para encontrar casa", declaró el experto.

En el caso de Spotahome, han tenido un efecto contrario. En vista de que la oferta de alquiler es temporal, han visto un aumento, ya que los propietarios buscan seguridad y Spotahome valida la solvencia del inquilino, dando una garantía de que puede pagar la renta, lo que al final da cierta tranquilidad al propietario

Sin embargo, además de esto, otra medida es "ser más selectivos con la solvencia y con los perfiles". Garbayo lo resumió en que "cuanto más estricta es la regulación y menos oferta hay, más selectivo se vuelve el propietario".Incluso añadió que "el 38% de los propietarios reconoce que le da miedo alquilar a familias con niños".

Ilustración de la compra y venta de inmuebles. Imagen de archivo IStock

Así, destacó que, sin una garantía, los propietarios dejan fuera a los jóvenes, autónomos, estudiantes, recién llegados y familias con pocos recursos, especialmente con menores de edad, "es decir, una norma pensada para proteger al inquilino acaba dejando fuera a quienes más lo necesitan, a los más vulnerables, porque, por la propia norma, son los que más riesgo suponen para el propietario", explicó Garbayo.

Con esta perspectiva, el experto inmobiliario señaló que, de aplicarse estas medidas, existe "un riesgo real" de que el mercado acabe por asfixiarse: "Según el Banco de España, faltan ya unas 750.000 viviendas y el déficit podría superar el millón en 2028, mientras sigue llegando población y formándose nuevos hogares. La única salida es construir y poner más vivienda en alquiler", señaló el experto.

Según Garbayo, si la normativa se vuelve muy restrictiva contra los inversores y los propietarios, estos pedirán más rentabilidad, es decir, subirán los precios, mientras que otros optarán por sacar sus viviendas de alquiler, lo que terminará por agrandar este déficit.

Por ello, según el experto, la solución reside en aumentar la inversión pública y privada en el sector, es decir, "apoyar a quien invierte en vivienda y a quien pone su piso en alquiler".

El modelo Spotahome

Spotahome funciona con un alquiler por temporada que se distingue del turístico por tener un precio inferior y al no estar enfocado en los inquilinos extranjeros que pasan una temporada vacacional sino a aquellos que buscan un lugar de residencia, ya que, su oferta es de vivienda habitual no turística.

"Combina perfiles nacionales, como estudiantes que se desplazan a estudiar a otra comunidad, personas que se desplazan temporalmente por un trabajo, una reforma o una enfermedad de un familiar , así como estudiantes internacionales o jóvenes profesionales que viven temporalmente en la zona y generan un impacto económico muy positivo", explicó.

Los propietarios particulares suponen más del 90% de los alquileres en Spotahome, incluso el experto especificó que "la gran mayoría de los propietarios particulares con los que hablamos tiene uno o dos pisos en alquiler como complemento a su sueldo o su pensión".

En otras palabras, son personas que temen que su cobro mensual no sea suficiente y, para asegurarse un ingreso, optan por alquilar una vivienda: "Buscan cobrar la renta con previsibilidad, no quieren sustos ni pasar meses sin cobrar", concluyó, explicando que, gracias a que Spotahome les otorga esta garantía, no deben preocuparse por ello.