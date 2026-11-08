Alberto, albañil peruano: "En España trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes y tengo una furgoneta para moverme por las obras"

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LO ESENCIAL Las claves Alberto Lozano, un albañil peruano de 50 años, relata su experiencia tras emigrar a A Coruña para trabajar en el sector de la construcción. El profesional destaca el valor que el mercado laboral español da a la experiencia de los veteranos, ofreciéndole una oportunidad que en su país le denegaban por la edad. Frente a los impagos de hasta tres meses en Perú, valora la estabilidad contractual, el cobro puntual a fin de mes y disponer de vehículo corporativo para su trabajo diario. Su objetivo principal es enviar remesas a su familia en el distrito de Comas y lograr reunificar a los suyos trayéndolos a España.

La escasez de profesionales cualificados en la obra ha impulsado la contratación de muchos trabajadores experimentados. Las empresas españolas también recurren a oficiales de otros países para cubrir vacantes, por lo que esta vía de contratación garantiza estabilidad laboral y derechos sociales desde el primer día.

Los prejuicios sobre la edad suelen limitar las oportunidades laborales en los países de origen. Sin embargo, el mercado español valora la trayectoria y el conocimiento práctico de los oficiales veteranos. Esta demanda constante permite a los profesionales reincorporarse a la actividad con garantías plenas.

En el canal de YouTube de El Sueño Español - TGI, Alberto Lozano repasa el impacto de su llegada a A Coruña tras décadas de oficio en la edificación. "España me abrió las puertas a mis 50 años; en Perú no me habrían dado esta oportunidad por la edad", afirma el albañil.

La precariedad y los cobros irregulares caracterizan este trabajo en muchos países de América Latina, ya que las demoras en las valorizaciones obligan a los obreros a trabajar durante meses sin percibir sus salarios. Esta inestabilidad financiera dificulta la planificación financiera y el ahorro regular a largo plazo.

El contrato en España brinda seguridad económica para la mayoría de los trabajadores migrantes. La puntualidad en las nóminas permite cubrir los gastos corrientes e ingresar dinero al país de origen: "En Perú nos demoraban el pago hasta tres meses; aquí a fin de mes mi sueldo está en la cuenta sin fallar", confiesa.

Tener autonomía en la obra mejora el rendimiento diario del trabajador. Las empresas facilitan vehículos corporativos y herramientas modernas para agilizar los desplazamientos entre proyectos: "La empresa confía en mi trabajo, me asigna la furgoneta para moverme por las obras y cumplo mi jornada", explica.

El arraigo personal y el compromiso familiar impulsan el esfuerzo diario del emigrante. El trabajador envía remesas periódicas a su distrito natal de Comas para sostener a sus allegados: "Somos nueve hermanos y mi madre nos sacó adelante sola; mi meta es ayudar a mi familia y traerlos a todos a España", señala Alberto.

Rentabilidad

La migración regulada a través de programas de contratación en origen demuestra ser una solución eficaz contra la escasez de mano de obra. La integración de oficiales cualificados beneficia tanto a las constructoras locales como a las familias de los trabajadores.

La historia de Alberto demuestra que tener experiencia técnica en el sector conserva su valor por encima de las fronteras y los años. Lograr estabilidad laboral y un salario digno a los 50 años devuelve la esperanza a quienes luchan por el presente y el futuro de sus seres queridos.