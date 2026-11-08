Alberto Lozano, albañil peruano en España.

Alberto Lozano, albañil peruano en España. YouTube (El Sueño Español - TGI)

Sociedad

Alberto, albañil peruano: "En España trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes y tengo una furgoneta para moverme por las obras"

La demanda constante de mano de obra en la construcción abre múltiples oportunidades laborales para todo tipo de profesionales.

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Alberto Lozano, un albañil peruano de 50 años, relata su experiencia tras emigrar a A Coruña para trabajar en el sector de la construcción.

El profesional destaca el valor que el mercado laboral español da a la experiencia de los veteranos, ofreciéndole una oportunidad que en su país le denegaban por la edad.

Frente a los impagos de hasta tres meses en Perú, valora la estabilidad contractual, el cobro puntual a fin de mes y disponer de vehículo corporativo para su trabajo diario.

Su objetivo principal es enviar remesas a su familia en el distrito de Comas y lograr reunificar a los suyos trayéndolos a España.

La escasez de profesionales cualificados en la obra ha impulsado la contratación de muchos trabajadores experimentados. Las empresas españolas también recurren a oficiales de otros países para cubrir vacantes, por lo que esta vía de contratación garantiza estabilidad laboral y derechos sociales desde el primer día.

Los prejuicios sobre la edad suelen limitar las oportunidades laborales en los países de origen. Sin embargo, el mercado español valora la trayectoria y el conocimiento práctico de los oficiales veteranos. Esta demanda constante permite a los profesionales reincorporarse a la actividad con garantías plenas.

En el canal de YouTube de El Sueño Español - TGI, Alberto Lozano repasa el impacto de su llegada a A Coruña tras décadas de oficio en la edificación. "España me abrió las puertas a mis 50 años; en Perú no me habrían dado esta oportunidad por la edad", afirma el albañil.

El diputado de EH Bildu Oskar Matute durante un pleno extraordinario, en el Congreso de los Diputados.

La precariedad y los cobros irregulares caracterizan este trabajo en muchos países de América Latina, ya que las demoras en las valorizaciones obligan a los obreros a trabajar durante meses sin percibir sus salarios. Esta inestabilidad financiera dificulta la planificación financiera y el ahorro regular a largo plazo.

El contrato en España brinda seguridad económica para la mayoría de los trabajadores migrantes. La puntualidad en las nóminas permite cubrir los gastos corrientes e ingresar dinero al país de origen: "En Perú nos demoraban el pago hasta tres meses; aquí a fin de mes mi sueldo está en la cuenta sin fallar", confiesa.

Tener autonomía en la obra mejora el rendimiento diario del trabajador. Las empresas facilitan vehículos corporativos y herramientas modernas para agilizar los desplazamientos entre proyectos: "La empresa confía en mi trabajo, me asigna la furgoneta para moverme por las obras y cumplo mi jornada", explica.

El arraigo personal y el compromiso familiar impulsan el esfuerzo diario del emigrante. El trabajador envía remesas periódicas a su distrito natal de Comas para sostener a sus allegados: "Somos nueve hermanos y mi madre nos sacó adelante sola; mi meta es ayudar a mi familia y traerlos a todos a España", señala Alberto.

Rentabilidad

La migración regulada a través de programas de contratación en origen demuestra ser una solución eficaz contra la escasez de mano de obra. La integración de oficiales cualificados beneficia tanto a las constructoras locales como a las familias de los trabajadores.

La historia de Alberto demuestra que tener experiencia técnica en el sector conserva su valor por encima de las fronteras y los años. Lograr estabilidad laboral y un salario digno a los 50 años devuelve la esperanza a quienes luchan por el presente y el futuro de sus seres queridos.