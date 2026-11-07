Mohamed, joven marroquí viviendo en España: "Todo el mundo a trabajar. No queremos delincuentes ni okupas"

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LO ESENCIAL Las claves Mohamed, un joven marroquí de 24 años afincado en España, comparte en redes sociales sus jornadas de trabajo en el sector de la construcción. El joven muestra su proceso de aprendizaje en la obra junto a un compañero español con nueve años de experiencia en el sistema de aislamiento térmico (SATE). A través de sus vídeos, hace un llamamiento a otros extranjeros para que se incorporen al mercado laboral y rechaza la delincuencia, la okupación y el vivir de ayudas. También visibiliza la dureza y los riesgos del sector de la construcción mientras trabaja en andamios a 40 metros de altura.

La incorporación al mercado laboral es uno de los principales retos para muchos jóvenes que llegan a España en busca de oportunidades. La construcción, la hostelería, la agricultura y los servicios concentran buena parte de los empleos a los que acceden quienes comienzan su trayectoria profesional.

En ese contexto, Mohamed, un joven marroquí de 24 años, ha querido mostrar en redes sociales su experiencia trabajando en el sector de la construcción. A través de su perfil, el joven comparte vídeos de sus jornadas laborales, en los que enseña algunas de las tareas que realiza y las dificultades que implica trabajar en una obra.

Sus publicaciones también contienen mensajes dirigidos a otros jóvenes extranjeros, a quienes anima a buscar empleo y contribuir con su esfuerzo.

En una de sus primeras grabaciones, Mohamed explica que comienza una nueva etapa profesional junto a un compañero español que cuenta con nueve años de experiencia en el sector y tiene 28 años.

El objetivo es aprender los procedimientos y familiarizarse con las herramientas y las medidas de seguridad necesarias para desarrollar el trabajo.

"Bueno, chavales, hoy es el primer día de mi trabajo con el español. Me va a enseñar los trucos, cómo se agarra primero esto. Línea de vida, ¿no? Esa es línea de vida. Línea de vida", explica.

El joven también presenta a su compañero, al que identifica como oficial de SATE, un sistema de aislamiento térmico por el exterior utilizado en la rehabilitación de edificios. Una experiencia que aprovecha para compartir con sus seguidores y mostrar cómo transcurre su aprendizaje en el sector.

El trabajo y las ayudas

Sin embargo, una de sus publicaciones más comentadas va más allá de su propia experiencia laboral. Mohamed aprovecha las imágenes de una jornada en un andamio para lanzar un mensaje sobre la importancia de trabajar y rechazar los comportamientos delictivos.

"Por favor, Pedro Sánchez, haz algo, por favor. Todo el mundo a trabajar", reclama al comienzo del vídeo, en el que también expresa su cansancio por las exigencias físicas de su profesión.

Su discurso incluye críticas a quienes, según su opinión, pretenden vivir de las ayudas sin buscar un empleo. También dirige sus palabras a otros ciudadanos extranjeros y defiende que deben incorporarse al mercado laboral.

"Los paisanos, no los paisanos, todos, todos los extranjeros a trabajar, cabrones. Trabajad", insiste mientras muestra a la altura a la que se encuentra desempeñando sus tareas.

La grabación termina con una reflexión sobre los riesgos de la construcción, un sector en el que las medidas de protección resultan fundamentales y donde los trabajadores se enfrentan diariamente a situaciones exigentes.

"Mira cómo estamos aquí en tema del andamio. 40 metros. Mira para abajo. Te mueres y nadie se acuerda de ti", advierte. Con sus publicaciones, Mohamed muestra una parte de su vida laboral y reivindica el valor del esfuerzo.