Luciano, dueño de un bar con 15 años de experiencia: "No puedes subir los precios de las tortillas cada vez que suben los huevos"

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LO ESENCIAL Las claves Luciano Prieto regenta desde hace 15 años un tradicional mesón en Bilbao, adaptando la oferta al tapeo y raciones tras abandonar el menú del día por espacio y costes. El hostelero explica que prefiere asumir los sobrecostes del encarecimiento de materias primas antes que subir los precios constantemente y perder clientes. El establecimiento acusa la variabilidad del negocio en meses bajos como octubre y noviembre, compensando los ingresos con los picos de afluencia durante los festivos. Los nuevos hábitos de consumo y la proliferación de comida rápida han cambiado las rutinas del cliente tradicional, requiriendo prudencia financiera en la hostelería de barrio.

Luciano Prieto regenta un tradicional mesón en Bilbao desde hace 15 años, tomando el testigo del negocio que abrió su padre. En declaraciones a la Cadena SER, explica cómo ha adaptado el establecimiento a las nuevas dinámicas del sector hostelero y ha apostado por el tapeo y las raciones en lugar de la restauración formal.

La decisión de descartar la fórmula del menú responde a criterios de dimensión y viabilidad económica. Al contar con un local de superficie reducida, asumir la contratación de camareros y cocineros mermaría los márgenes. Por ello, prefiere especializarse en pinchos elaborados, raciones de oreja y tortilla de patatas.

El hostelero observó un cambio progresivo en los hábitos de consumo de la clientela. La proliferación de opciones de comida rápida y los nuevos horarios laborales han reducido la afluencia tradicional de trabajadores que acudían a diario a comer fuera de sus puestos.

La facturación en la hostelería de barrio representa una marcada variabilidad a lo largo del ejercicio anual. Frente a la fortaleza del verano o el invierno, los meses de otoño registran descensos que obligan a equilibrar la contabilidad para mantener a flote la actividad comercial.

Ante la inestabilidad de las ventas, Luciano recalca la dificultad de realizar previsiones en periodos flojos: "Todos los días no son buenos; hay jornadas mejores y peores, sobre todo en meses como octubre y noviembre, que resultan bastante bajitos, pero hay que compensar unos períodos con otros", señala.

El encarecimiento constante de las materias primas representa uno de los mayores desafíos para los pequeños empresarios. Frente al alza continuada en suministros básicos como la leche o las hortalizas, el hostelero evita trasladar de forma inmediata cada incremento de coste al precio final que abonará el consumidor.

Para proteger la fidelidad de sus usuarios habituales, Luciano prefiere amortiguar personalmente el estrechamiento de sus márgenes comerciales. "Muchas veces tienes que asumir tú los sobrecostes para mantener los precios y perder un poco para no espantar al cliente", explica el propietario.

Festivos

La oferta del establecimiento encuentra en los festivos sus picos de máxima actividad. El ambiente se dinamiza con la preparación de rabas y la llegada de jóvenes que buscan reponer fuerzas tras la noche, convirtiendo el mostrador en un punto de encuentro vecinal muy concurrido.

A pesar de las dificultades operativas y la presión inflacionista, la gestión familiar demuestra la viabilidad de la hostelería de proximidad. Con una propuesta gastronómica bien definida y ajustada a la escala del local, la combinación de prudencia financiera y trato cercano garantiza la continuidad de este local bilbaíno.