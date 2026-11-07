Francesc, pescadero autónomo con 38 años de experiencia: "Con la subida del gasoil hay días que no ganamos nada"

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LO ESENCIAL Las claves Francesc, un pescadero autónomo con 38 años de experiencia, advierte sobre la baja rentabilidad del oficio debido al encarecimiento del combustible, llegando a ingresar tan solo 30 euros al día o incluso perder dinero. El sector sufre condiciones laborales duras con jornadas de más de once horas, ingresos variables y 51 días al año de paradas biológicas obligatorias en los que no perciben paro. Los profesionales denuncian una estricta burocracia y fuertes sanciones en España que generan una competencia desigual frente a los productos importados de países fuera de la Unión Europea. La falta de relevo generacional en la pesca se agrava ante las elevadas trabas económicas y normativas, sosteniéndose la profesión casi exclusivamente por tradición familiar y vocación.

El trabajo de pescador es mucho más arduo de lo que se piensa. Implica jornadas maratonianas, de más de once horas, que comienzan antes del amanecer y se enfrentan a condiciones meteorológicas graves, todo ello con un salario que depende de lo bien que haya ido la jornada.

Así, muchos de los que se dedican a esta línea de trabajo lo hacen porque es parte de una tradición familiar; sin embargo, como comentó Francesc, un pescadero, a Diego Revuelta, es difícil encontrar jóvenes dispuestos a dedicarse a ello.

El trabajador destacó que las subidas del combustible han complicado mucho la rentabilidad de su trabajo con salarios considerablemente bajos en ciertas jornadas, así acabó por desvelar una paradoja: un producto tan demandado como el pescado se sostiene gracias a una vocación inquebrantable de sus trabajadores.

Una familia con vocación

Francesc lleva 38 años en el mar dedicándose a este mundo; él y su hermano David son la segunda generación de pescadores y Franky, el hijo de Francesc, es la tercera.

Realmente, lo que ha mantenido a tantas generaciones en el mundo de la pesca es la pasión, ya que los salarios varían mucho: "Nosotros no tenemos un sueldo fijo; de lo que haces cada día quitas los gastos de diésel y cada cinco días repartes: el 50% es para el barco y el otro 50% es para repartir entre la gente que va a bordo", manifestó.

En el caso de que alguno se enferme o tenga que darse de baja, "si es poco tiempo y la barca sale, te dan tu parte igual", señaló Francesc, a lo que agregó que "somos autónomos con contratos fijos discontinuos porque hacemos dos paradas biológicas de veda al año, 51 días parados sin cobrar paro, solo con una pequeña ayuda del Gobierno".

Lo cierto es que el veterano pescador recalcó que su salario depende de la producción, con lo cual, hay casos en los que ha llegado a cobrar 30 euros el día: "Con la subida del gasoil y eso, a lo mejor has salido, has hecho un lance, te ha bajado el mal tiempo, has cogido poco, te has regresado para casa y no has ganado nada, porque el gasto que has hecho de gasoil lo tienes que pagar", dijo el pescador.

Francesc, pescadero autónomo con 38 años de experiencia: “Con la subida del gasoil hay días que salimos y no ganamos nada”

Con esto, el autónomo explicó que hay días en los que incluso pierde dinero, una situación que parece empeorar cada año, algo que contribuye a que las nuevas generaciones opten por otras líneas de trabajo.

En esta misma línea, David, hermano de Francesc, señaló que "hay mucha burocracia, muchas normas, muchas leyes y el gasóleo está por las nubes". A lo que añadió que, además, tienen que hacer frente a muchas sanciones y que incluso "España es el número uno en sanciones a los pesqueros españoles", lo que, a su vez, genera una incómoda situación de competencia desigual frente a los pesqueros extranjeros.

"En España hay normas muy estrictas, pero para los países terceros que no están en la Unión Europea no las hay; por ejemplo, yo ahora tengo que pesar el pulpo y tiene que pesar como mínimo 1 kilogramo; si no llega a eso, lo tengo que tirar al agua. Sin embargo, vienen pulpos de Marruecos de 350 o 400 gramos a los supermercados", expresó el indignado pescador.

Además, en el caso de que el pulpo vendido sea inferior a un kilogramo, la multa puede ir desde los 301 euros hasta los 60.000 euros, dependiendo de si se considera falta grave o muy grave, según calculó David. Asimismo, en ocasiones "tienes que devolver todas las ayudas recibidas del barco de 3 años antes".

Lo cierto es que el mundo del mar acarrea condiciones laborales complicadas, por lo que Francesc no dudó en expresar que "si no te gusta esto, no vienes; lo llevas de vocación en la sangre; si no te gusta, es un infierno, pero si te gusta, la cosa cambia".