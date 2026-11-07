Cristina Clemente, notaria: “Los bienes heredados de tus padres pueden acabar en manos de tus sobrinos políticos”

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LO ESENCIAL Las claves La notaria María Cristina Clemente advierte sobre un efecto poco conocido en testamentos de parejas sin hijos que se nombran herederos mutuos. Al morir uno de los cónyuges, el superviviente hereda todos los bienes, incluidos los heredados de sus suegros, pasando finalmente a sus propios familiares. Esto provoca que la familia del primer cónyuge fallecido no reciba nada de dicho patrimonio al morir el segundo. Para evitarlo, la notaria sugiere concretar el destino de bienes específicos o recurrir a la figura legal de la sustitución fideicomisaria.

La situación es bastante común. Una pareja que no tiene descendencia y deciden nombrarse herederos mutuos. Y que, cuando ambos mueran, los bienes pasen a los parientes del superviviente.

“Hay un efecto de ese testamento que no lo soléis ver y, cuando se os advierte, en ocasiones no deja de generarse una situación de cierta tensión”, advierte la notaria María Cristina Clemente Buendía.

Y el resultado de esa ‘ceguera’ no es otro que el siguiente: “Los bienes heredados de tus padres pueden acabar en manos de tus sobrinos políticos”.

Dos vías

La notaria explica pormenorizadamente, en YouTube, cuál es la situación que se puede dar: “Una pareja, me da igual que estéis casados o no, sin hijos, y habéis decidido nombraros herederos el uno al otro”.

Pero matiza: “Eso sí, si uno fallece, el otro quiere que le hereden sus hermanos y sobrinos. Hasta aquí todo normal. Pero, ¿qué es lo que no veis?”.

Pues que el fallecimiento de esos cónyuges no va a ser simultáneo, sino sucesivo. Es decir, que primero morirá uno, y después, el otro.

“De modo que este segundo, que era el viudo o viuda, había hecho suyos todos los bienes que pertenecían al primero”, prosigue.

Y advierte: “Pero no sólo los comprados, sino también los que ese cónyuge fallecido en primer lugar hubiera heredado de sus padres”.

Es decir, que cuando fallece el segundo de los cónyuges, “son los hermanos y sobrinos de este quienes reciben todo, y los hermanos y sobrinos del fallecido en primer lugar se quedan sin ver nada”.

¿Cómo evitarlo? Cristina Clemente ve dos fórmulas. Una, decidir qué bienes quieres que sean para esos familiares. Y, otra, nombrar heredero a tu cónyuge con la llamada sustitución fideicomisaria.

Con esta última figura legal, la situación queda como sigue: el viudo puede disfrutar y administrar libremente el patrimonio recibido.

Eso sí, tiene la obligación estricta de transmitir los bienes remanentes a los parientes designados originalmente por el primer difunto.