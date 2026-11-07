Carlos, cocinero: "La docena de huevos costaba 1 € hace 8 años y ahora ronda los 2,50 €, hemos tenido que subir los precios"

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LO ESENCIAL Las claves El coste de elaborar una tortilla de patatas mediana se ha duplicado en los últimos años, pasando de 3,50 a 7 euros por la subida de los ingredientes básicos. El precio del aceite de oliva ha subido un 40 %, el de las patatas un 20 % y la docena de huevos alcanza ya hasta los 3 euros en el supermercado. El hostelero Carlos Suárez, de La Tita en Santiago, señala que la docena de huevos ha pasado de costar menos de 1 euro a rozar los 2,50 euros en ocho años. Pese al incremento de los costes de los alimentos y la energía, el establecimiento rechaza modificar la receta tradicional y ha optado por subir los precios para no perder calidad.

La escala ininterrumpida de los precios en la cesta de la compra ha convertido a la tradicional tortilla de patatas en un claro termómetro de la inflación en España. Este plato de la gastronomía española, sencillo en su elaboración, refleja de forma incontestable el encarecimiento de los productos básicos.

Los tres ingredientes principales de la receta han sufrido incrementos muy severos durante los últimos años. El precio del aceite de oliva ha subido un 40 %, mientras que las patatas un 20 % según el establecimiento y la variedad seleccionada por los consumidores.

El impacto más evidente se contempla en los huevos, donde una docena ha pasado a costar hasta tres euros en los supermercados. De este modo, elaborar una tortilla mediana ha duplicado su coste, pasando de 3,5 euros a 7 en 2026.

Esta presión económica se multiplica considerablemente en la hostelería, donde los márgenes comerciales quedan muy resentidos. En Santiago de Compostela, el hostelero Carlos Suárez, propietario de La Tita, vive diariamente la dificultad de mantener los precios de sus célebres tortillas sin perder margen ni calidad.

El volumen de producción en su establecimiento resulta verdaderamente masivo, ya que elaboran una media de 180 tortillas al día. Para lograrlo, el local consume diariamente alrededor de 3.000 huevos, 400 kilos de patatas y 20 garrafas de cinco litros de aceite cada semana.

Carlos explica con claridad el drástico cambio experimentado en sus facturas de materias primas durante la última década. El profesional recuerda que la docena de huevos le costaba entre 90 y 98 céntimos hace ocho años, mientras que en la actualidad ronda entre los 2,40 y 2,50 euros.

A esta fuerte subida de los alimentos se añade el constante encarecimiento de la energía necesaria para cocinar de forma continuada en los fogones. Ante este escenario tan exigente, el negocio se ha visto obligado a aplicar un incremento en las tarifas de sus consumiciones para poder equilibrar las cuentas.

No habrá cambios

El hostelero sostiene que no están dispuestos a modificar la receta tradicional ni a reducir la calidad de sus pinchos. Carlos enfatiza que la única opción viable ha sido asumir que mantener la preparación de siempre cuesta bastante más dinero a la empresa en la actualidad.

Tanto los profesionales del sector hostelero como las familias aguardan con la esperanza de que los costes de producción se estabilicen pronto. El deseo generalizado es que los precios de los productos alimentarios básicos dejen de subir y permitan dar un respiro económico a los presupuestos de los hogares.