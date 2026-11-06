Roberto Gómez, técnico de Hacienda: “En una herencia, la plusvalía municipal la paga siempre el heredero”

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LO ESENCIAL Las claves El técnico de Hacienda Roberto Gómez aclara las diferencias en el pago de la plusvalía municipal según el tipo de operación realizada. En las transmisiones lucrativas, como las herencias o donaciones, la plusvalía municipal la debe abonar siempre el heredero o donatario. En el caso de las operaciones de compraventa, la responsabilidad de abonar la plusvalía municipal recae sobre el vendedor del inmueble. El importe abonado por el heredero incrementa el valor de adquisición del inmueble, lo que permite reducir la ganancia patrimonial ante una futura venta.

Popularmente, se la conoce como plusvalía municipal. Oficialmente, o en términos legales, se le conoce como el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

Sea de una manera o de otra, hay una pregunta que queda en el aire y que siembra la duda entre muchos ciudadanos. ¿Cuál es?: La siguiente: ¿La plusvalía municipal la paga siempre el receptor?

Roberto Gómez, Técnico de Hacienda, da respuesta a la misma en LinkedIn: “Tiene ciertas especialidades según el tipo de operación”. Veamos cuáles son.

Tipo de operación

El técnico del ministerio deja claro que hay que distinguir entre dos tipos de operaciones: compraventa y lucrativa. En este último caso, se refiere a una herencia o donación.

“En una compraventa de un inmueble, quien paga la plusvalía es el vendedor en el ayuntamiento correspondiente”, explica Gómez.

Mientras que en una operación a título lucrativo, es decir, herencia o donación, “la paga siempre el heredero o donatario, es decir, el receptor”.

Llegados a este punto, la cuestión que se plantea es: ¿por qué esta diferencia es importante?



“Porque, en caso de futura venta por parte del heredero de ese inmueble adquirido por herencia, la plusvalía pagada forma parte del precio de adquisición del inmueble”, sostiene el experto de Hacienda. Es decir, “que reduce la ganancia patrimonial derivada de dicha venta”.

Para aclarar la situación, Roberto Gómez pone el siguiente ejemplo: en la escritura de adjudicación de herencia, el valor de referencia del inmueble heredado (que es el valor de adquisición) son 10.000 euros. El valor de transmisión (valor de venta) son 20.000 euros.

En teoría, tenemos una ganancia patrimonial de 10.000 euros, resultante de la diferencia entre valor de venta y valor de “adquisición”.

¿Qué ocurre? “Que si en el momento de heredar el inmueble, el heredero que ahora vende pagó 1.000 euros de la plusvalía municipal, el valor de “adquisición” pasa de 10.000 euros a ser 11.000 euros. Por lo tanto, la ganancia patrimonial sería de 9.000 euros en lugar de 10.000 euros, siendo menor el importe a pagar”, aclara Gómez.

Dicho de otra manera, saber quién está obligado a pagar la plusvalía municipal es relevante “ya que, de cara a operaciones futuras, puede tener importantes implicaciones fiscales”.