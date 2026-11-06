Imagen de archivo de la terraza de un bar de pueblo. iStock

Un pueblo de 114 habitantes busca dueño de bar a cambio de vivienda gratis y gastos de luz y calefacción cubiertos

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LO ESENCIAL Las claves El municipio de Torrecilla del Rebollar (Teruel), de 114 habitantes, busca a un trabajador autónomo para gestionar el bar de la localidad y su espacio anexo. La oferta ofrece la posibilidad de acceder a una vivienda municipal y cuenta con el apoyo de la asociación local para pagar las facturas de luz, calefacción y Granada. Los locales han sido reformados recientemente, cuentan con cocina equipada, televisión, wifi y zonas de ocio como futbolín, billar y diana. Se exige contar con vehículo propio y acreditar una experiencia previa de entre tres y cinco años en el sector.

La falta de relevo generacional y la despoblación se han convertido en dos de los grandes desafíos de numerosos municipios rurales de España. En algunos de ellos, mantener abiertos los establecimientos que sirven como punto de encuentro para los vecinos resulta fundamental para conservar la vida social del pueblo.

Por eso, una localidad de Teruel ha puesto en marcha una oferta para encontrar a una persona que se haga cargo de su bar, con una propuesta que incluye facilidades para instalarse en el municipio.

Se trata de Torrecilla del Rebollar, en la comarca del Jiloca, donde el Ayuntamiento busca una persona autónoma para gestionar el bar de la localidad y su espacio anexo.

La oferta, publicada en la plataforma Pueblos Vivos Aragón, contempla la posibilidad de acceder a una vivienda municipal y ayudas para afrontar algunos de los principales gastos domésticos y del negocio.

El establecimiento cuenta con unos 100 metros cuadrados y dispone de cocina equipada, almacén, estufa de pellets, calefacción de gasoil, wifi y televisión. También ofrece diferentes alternativas de ocio para los clientes, como futbolín, billar y diana.

A este espacio se suma otro local anexo de 90 metros cuadrados, equipado con calefacción, televisión y dos baños.

Ambos establecimientos han sido reformados recientemente, con actuaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética, las instalaciones eléctricas y la accesibilidad.

Ayudas para instalarse

Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de disponer de una vivienda del Ayuntamiento. No obstante, la oferta aclara que su disponibilidad debe comprobarse y que las condiciones relativas al alquiler y los suministros tienen que negociarse con la Administración local.

Además, la asociación colabora con el pago de las facturas de la luz, calefacción y butano, lo que supone un apoyo económico para quien asuma la gestión del establecimiento. Entre las responsabilidades del puesto figuran tanto la atención del bar como la limpieza del interior y de la terraza exterior.

La oferta establece un contrato temporal a jornada completa, con trabajo presencial y salario sin concretar.

En cuanto a los requisitos, se solicita una experiencia profesional de entre tres y cinco años y disponer de vehículo propio. La convocatoria está dirigida a personas autónomas interesadas en desarrollar su actividad en el medio rural.

Torrecilla del Rebollar se encuentra a unos 80 kilómetros de Teruel, a más de 1.100 metros de altitud. Su entorno combina paisajes agrícolas y de montaña, además de contar con atractivos patrimoniales como la iglesia barroca de San Cristóbal y los restos de su antiguo castillo medieval.

La iniciativa busca garantizar la continuidad de un servicio esencial para los vecinos y atraer a nuevos pobladores a una localidad que necesita mantener viva su actividad cotidiana.