La tienda de Alicante, uno de los dos primeros establecimientos que estrenan el concepto ARTY

Una tienda inspirada en una galería de arte

ARTY toma como referencia el concepto de galería de arte para construir un entorno experiencial en el que el producto adquiere todo el protagonismo.

Nosotros no vemos TOUS solo como una marca de joyería, sino de joyas y todo su universo. Queríamos que todo ese producto tuviera su espacio muy bien expuesto.

En la tienda de Alicante, el espacio recupera elementos vinculados al modernismo industrial catalán , como bóvedas reinterpretadas, y el uso de materiales industriales como el acero inoxidable, combinados con un mobiliario de líneas serenas.

“Queríamos darle un matiz muy conectado con el origen de la marca, en Manresa, en un momento en el que la arquitectura industrial era muy importante”, explica Lázaro Rosa-Violán.

Los códigos del nuevo concepto

Bóvedas reinterpretadas: el guiño directo al modernismo industrial catalán y a Manresa, donde nació la firma.

el guiño directo al modernismo industrial catalán y a Manresa, donde nació la firma. Acero inoxidable: material industrial que contrasta con un mobiliario de líneas serenas.

material industrial que contrasta con un mobiliario de líneas serenas. Muebles de joyero antiguo: con una morfología más moderna, conectada con el mobiliario nórdico.

con una morfología más moderna, conectada con el mobiliario nórdico. Fotografía de autor: una producción realizada en exclusiva para la firma por Joaquín Laguinge.

El resultado pretende trasladar al espacio físico la esencia de TOUS y, al mismo tiempo, reivindicar el valor del oficio artesanal.

“Le hemos dado un protagonismo especial al mundo de la artesanía. Por eso hay muebles como de joyero antiguo, pero con una morfología más moderna y conectada con el mobiliario nórdico”, añade el arquitecto e interiorista.

Más de 2.000 nuevos productos

La transformación de TOUS no se limita a sus tiendas. El producto se sitúa en el centro de esta nueva etapa, con una gran renovación de sus colecciones.

La firma incorporará más de 2.000 nuevas referencias antes de finalizar 2026, fruto de un proceso creativo que combina el saber hacer joyero de la compañía con la investigación en metales nobles, gemas y nuevos procesos de creación.

La propuesta recupera algunos de los códigos más reconocibles de TOUS para reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea. El objetivo: ofrecer piezas que conecten con distintas generaciones y que puedan incorporarse al día a día.

TOUS mira a 2027

Pero el lanzamiento de ARTY forma parte de una transformación más amplia. La compañía prepara también una nueva plataforma de comunicación global, destinada a trasladar su nueva identidad a todos sus mercados.

A esta evolución se suma el refuerzo de su estructura directiva con perfiles especializados en áreas como joyería, bolsos y accesorios, retail, datos y desarrollo de negocio.

Las bases del plan estratégico 2027-2029