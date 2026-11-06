De joyería a galería de arte: el secreto de Lázaro Rosa-Violán para reinventar las tiendas de TOUS inspirándose en los antiguos muebles de joyero
La firma joyera prepara su expansión internacional con ARTY, un nuevo concepto de tienda que ya ha llegado a algunos establecimientos en España.
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Cualquier firma quiere que entrar en una de sus tiendas sea algo más que una visita comercial. Y por ello TOUS acaba de presentar ARTY, un nuevo concepto de tienda global con el que sienta las bases de su próxima expansión internacional.
La firma de joyería inicia esta nueva etapa con un modelo de tienda inspirado en las galerías de arte , el modernismo industrial catalán y el carácter mediterráneo.
El proyecto de renovación de las tiendas ha sido desarrollado junto al reconocido estudio de arquitectura de Lázaro Rosa-Violán, que ha trabajado sobre una idea muy concreta: la de un espacio donde el producto se mire como se mira una pieza expuesta.
ARTY es una forma de acercarse al universo de TOUS desde el arte y el oficio, en un espacio cálido que invita a descubrir cada joya con una mirada diferente
Lázaro Rosa-Violán, arquitecto
Alicante y México estrenan el nuevo concepto
El proyecto ya ha comenzado a convertirse en una realidad en algunas de las tiendas de TOUS. A principios de octubre abrieron sus puertas los dos primeros establecimientos bajo este concepto: en Alicante y Ciudad de México.
Las dos aperturas reflejan además la importancia estratégica tanto del mercado nacional como del internacional para la compañía. TOUS cuenta actualmente con 18 proyectos en desarrollo en ciudades clave de ambos mercados.
La nueva imagen de las tiendas será, por tanto, una de las herramientas con las que la firma busca trasladar su evolución al consumidor y reforzar su posicionamiento internacional.
Cada tienda tendrá sus cosas. Se trata de que cada tienda tenga su propia personalidad, pero que respire el ADN de la marca.
ARTY, en cifras
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2tiendas
Alicante y Ciudad de México estrenan el concepto ARTY
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18proyectos
en desarrollo en ciudades clave de España y del exterior
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+2.000referencias
nuevas que la firma incorporará antes de que termine 2026
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2027-29plan estratégico
tiendas insignia en Europa y América y alianzas con franquiciados
La tienda de Alicante, uno de los dos primeros establecimientos que estrenan el concepto ARTY
Una tienda inspirada en una galería de arte
ARTY toma como referencia el concepto de galería de arte para construir un entorno experiencial en el que el producto adquiere todo el protagonismo.
Nosotros no vemos TOUS solo como una marca de joyería, sino de joyas y todo su universo. Queríamos que todo ese producto tuviera su espacio muy bien expuesto.
En la tienda de Alicante, el espacio recupera elementos vinculados al modernismo industrial catalán , como bóvedas reinterpretadas, y el uso de materiales industriales como el acero inoxidable, combinados con un mobiliario de líneas serenas.
“Queríamos darle un matiz muy conectado con el origen de la marca, en Manresa, en un momento en el que la arquitectura industrial era muy importante”, explica Lázaro Rosa-Violán.
Los códigos del nuevo concepto
- Bóvedas reinterpretadas: el guiño directo al modernismo industrial catalán y a Manresa, donde nació la firma.
- Acero inoxidable: material industrial que contrasta con un mobiliario de líneas serenas.
- Muebles de joyero antiguo: con una morfología más moderna, conectada con el mobiliario nórdico.
- Fotografía de autor: una producción realizada en exclusiva para la firma por Joaquín Laguinge.
El resultado pretende trasladar al espacio físico la esencia de TOUS y, al mismo tiempo, reivindicar el valor del oficio artesanal.
“Le hemos dado un protagonismo especial al mundo de la artesanía. Por eso hay muebles como de joyero antiguo, pero con una morfología más moderna y conectada con el mobiliario nórdico”, añade el arquitecto e interiorista.
Más de 2.000 nuevos productos
La transformación de TOUS no se limita a sus tiendas. El producto se sitúa en el centro de esta nueva etapa, con una gran renovación de sus colecciones.
La firma incorporará más de 2.000 nuevas referencias antes de finalizar 2026, fruto de un proceso creativo que combina el saber hacer joyero de la compañía con la investigación en metales nobles, gemas y nuevos procesos de creación.
La propuesta recupera algunos de los códigos más reconocibles de TOUS para reinterpretarlos desde una perspectiva contemporánea. El objetivo: ofrecer piezas que conecten con distintas generaciones y que puedan incorporarse al día a día.
TOUS mira a 2027
Pero el lanzamiento de ARTY forma parte de una transformación más amplia. La compañía prepara también una nueva plataforma de comunicación global, destinada a trasladar su nueva identidad a todos sus mercados.
A esta evolución se suma el refuerzo de su estructura directiva con perfiles especializados en áreas como joyería, bolsos y accesorios, retail, datos y desarrollo de negocio.
Las bases del plan estratégico 2027-2029
- Nuevas tiendas insignia en Europa y América.
- Alianzas con grandes grupos franquiciados.
- Despliegue de ARTY sobre los 18 proyectos que la firma tiene ya en desarrollo.
Con ARTY, la histórica marca catalana inicia una nueva etapa en la que producto, oficio, experiencia y marca se unen para acompañar su crecimiento internacional.Descubrir TOUS