José Manuel, albañil a los 23 años: "Empecé ganando 30 € al día y era el único de mis amigos que tenía dinero a los 16"

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LO ESENCIAL Las claves José Manuel empezó a trabajar en la construcción con solo 16 años cobrando 30 euros al día como peón, lo que le dio una pronta independencia económica. Con tan solo 20 años ascendió a la categoría de oficial tras aprender el oficio mediante la práctica diaria y la disciplina en la obra. A sus 23 años destaca la estabilidad laboral que ofrece el sector debido a la falta de relevo generacional y a la alta demanda de profesionales cualificados.

Mientras sus compañeros de instituto aún dudaban sobre qué camino tomar, José Manuel decidió dar el salto al sector de la construcción con apenas 16 años. Lejos de la senda tradicional se incorporó a la obra como peón para aprender un oficio desde cero.

Aquel primer contacto con los andamios no solo le supuso un baño de realidad en lo físico, sino una temprana autonomía financiera. Con un salario inicial de 30 euros al día, el joven comenzó a gestionar sus propios ingresos en una etapa en la que la mayoría de sus cercanos dependía de su familia.

Siete años después, más que asentado como oficial desde los 20, José Manuel echa la vista atrás y reflexiona sobre el giro que dio su vida al elegir la obra frente a otras opciones. "Era el único de mis amigos que tenía dinero en el bolsillo", recuerda sobre aquellos primeros años de esfuerzo.

El aprendizaje en la obra no fue fácil ni inmediato. Aprender a amasar mortero, replantear tabiques y levantar paredes requirió disciplina diaria y asumir jornadas agotadoras bajo el sol o el frío. Sin embargo, la constancia le permitió evolucionar rápidamente a nivel profesional, tanto en el taller como en la reforma.

Durante aquellos primeros años, la diferencia económica respecto a su entorno más cercano se hizo cada vez más evidente. Mientras sus amigos continuaban estudiando o buscando empleos temporales de fin de semana, él ya contaba con una nómina mensual estable e incluso capacidad de ahorro.

Esta independencia económica a su corta edad le hizo madurar de forma distinta. Pagar sus propios gastos, colaborar en casa y planificar su futuro se convirtieron en sus tres pilares para consolidar una rutina y confirmar que el trabajo manual ofrece una vía rápida de emancipación.

El sector afronta un relevo generacional complejo a pesar de sus ventajas. "Con 18 años mis amigos pedían paga para salir los fines de semana y yo ya estaba ahorrando; hoy falta gente joven en la obra y el que aprenda el oficio tiene trabajo asegurado para toda la vida", advierte sobre las oportunidades.

Independencia financiera

A sus 23 años, José Manuel mira hacia delante con la tranquilidad que le otorga un perfil técnico altamente demandado. La escasez de profesionales cualificados en el sector de las reformas le garantiza estabilidad en un mercado laboral a menudo incierto para la juventud.

Su historia pone de manifiesto el valor de la formación práctica y el esfuerzo desde la base. Apostar por la albañilería a los 16 años le permitió construir su independencia financiera, demostrando que los oficios tradicionales continúan siendo un motor de progreso personal accesible y rentable.