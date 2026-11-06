José Luis, frutero: "La gente paga 10 € por un plato de tomates en un restaurante y luego quieren los que están el kilo a 5 €"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves José Luis Caro, frutero de 'The Fruit of the World', critica que muchos consumidores pagan 10 euros por un plato de tomate en un restaurante pero exigen la misma calidad en tienda pagando 5 euros por kilo. El comerciante defiende que para obtener la misma calidad y sabor que en la hostelería se debe estar dispuesto a pagar el precio acorde a dicho producto. Sostiene que comprar fruta barata suele ser menos rentable si parte del producto acaba en la basura por estar demasiado verde o pasado. El modelo de su frutería apuesta por seleccionar personalmente el producto en Mercamadrid, ofreciendo fruta en su punto óptimo de maduración y degustaciones previa compra.

El precio de los alimentos se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los consumidores. La fruta y la verdura no son una excepción, especialmente cuando determinados productos alcanzan precios que hace unos años parecían impensables.

Sin embargo, detrás de esas cifras también hay diferencias de calidad, selección y procesos de producción que no siempre se tienen en cuenta a la hora de comprar. Sobre esta cuestión reflexiona José Luis Caro, frutero de segunda generación y fundador de The Fruit of the World, una frutería boutique situada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

A través de sus intervenciones en redes sociales y medios de comunicación, el comerciante explica por qué el consumidor no siempre está dispuesto a pagar en una tienda lo mismo que desembolsa por un producto cuando sale a comer fuera.

Uno de sus ejemplos más ilustrativos tiene como protagonista al tomate. Caro cuenta que algunos clientes llegan a su establecimiento después de haber probado un plato de tomates en un restaurante y destacan lo buenos que estaban.

El problema, según explica, aparece cuando buscan ese mismo sabor en la frutería, pero no quieren pagar el precio que corresponde a esa calidad.

Los precios de los tomates

"Llegan clientes que dicen: 'Joder, es que he ido a tal restaurante y qué ricos los tomates que hay en ese restaurante'. Has ido a ese restaurante y, como vas con tu familia en tu ambiente a celebrarlo, no estás pendiente de que te está costando comer esos tomates 10 € por cabeza", relata.

La situación cambia cuando esos mismos consumidores acuden a comprar. "Luego vienes a la frutería y no te fijas en los 10 €, te estás fijando en los de cinco y quieres que te sepan igual que los del restaurante", explica.

Su conclusión es clara: "Si quieres comer el mismo tomate que en el restaurante, tendrás que tener el mismo criterio que el del restaurante y pagarlo en consecuencia".

Para José Luis, el problema también está en la forma de valorar los alimentos. El frutero considera que el consumidor presta demasiada atención al precio por kilo sin detenerse a comprobar cuánto producto termina aprovechando realmente.

Como ejemplo, habla de los mangos que se compran a precios reducidos, pero que pueden llegar a casa demasiado verdes o pasados por dentro. Si una parte importante acaba en la basura, el ahorro inicial desaparece y el coste real del producto aumenta considerablemente.

Por eso, defiende que pagar algo más por una pieza en su punto óptimo de maduración puede resultar más rentable que comprar fruta barata que después no se aprovecha. Esta filosofía forma parte del modelo de negocio de The Fruit of the World.

El establecimiento apuesta por una selección especializada, la estacionalidad y la degustación, con un espacio en el que los clientes pueden probar diferentes variedades antes de llevárselas a casa.

El propio Caro acude cada mañana a Mercamadrid para seleccionar personalmente los productos que vende. Una labor con la que busca trasladar al consumidor una idea: detrás de una fruta de calidad hay mucho más que su apariencia y su precio.