Imagen de la casa rural en venta en Mejorada del Campo. Yaencontre.com

Venden una casa rural de 450 m² con 5 habitaciones, jardín, terraza y finca rústica de 1.200 m² a 35 minutos de Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Se vende una finca rústica de 450 m² con parcela de 1.200 m² en Mejorada del Campo por 390.000 euros. La vivienda se distribuye en cuatro niveles e incluye cinco habitaciones, tres baños, terraza, garaje y una planta diáfana en bruto. Dispone de equipamiento renovado con 20 placas solares, baterías, estufa de pellets, aire acondicionado y conexión Starlink. La propiedad se ubica a unos 35 minutos de Madrid con accesos a la R-3, M-45 y M-50.

Encontrar una vivienda con grandes dimensiones, espacios exteriores y cierta independencia del entorno urbano sin alejarse demasiado de Madrid no siempre resulta sencillo.

Sin embargo, en Mejorada del Campo, un municipio situado al este de la Comunidad de Madrid, hay una propiedad que reúne varias de estas características. Se trata de una finca rústica anunciada en el portal inmobiliario Yanencontre.com, con 450 m², cinco habitaciones, tres baños y una parcela de 1.200 m².

El inmueble se encuentra anunciado por 390.000 euros, lo que supone un precio de 866,67 euros por metro cuadrado. La oferta destaca por sus dimensiones y por contar con diferentes espacios que permiten aprovechar tanto el interior como el exterior de la vivienda.

La casa está distribuida en cuatro niveles. En la planta principal se encuentra un amplio salón, una cocina independiente y un dormitorio principal con vestidor y baño privado. La planta superior alberga otras cuatro habitaciones, todas ellas con acceso directo a una amplia terraza. En este mismo nivel hay un segundo cuarto de baño completo.

La propiedad dispone además de una planta inferior destinada a garaje y de otro nivel completamente diáfano, todavía en bruto, que ofrece posibilidades de acondicionamiento para futuros usos, siempre que se ajusten a la normativa correspondiente.

Equipamiento renovado

Uno de los aspectos que más llaman la atención de esta finca es su equipamiento. La vivienda cuenta con aire acondicionado con bomba de frío y calor en todas sus habitaciones, instalación eléctrica y tuberías renovadas y un sistema de energía solar compuesto por 20 placas de 18 kW y tres baterías de almacenamiento.

También dispone de dos termos Ariston nuevos, una estufa de pellets para los meses de invierno y antena de televisión Starlink. A todo ello se suman armarios empotrados, balcón, trastero y diferentes espacios exteriores.

La parcela de 1.200 metros cuadrados constituye otro de sus principales atractivos. Su superficie permite crear zonas ajardinadas, habilitar espacios de ocio o disfrutar de un entorno más privado sin necesidad de abandonar la propia finca.

La vivienda se encuentra en Mejorada del Campo, una localidad que combina un ambiente residencial tranquilo con servicios para el día a día, como centros educativos, instalaciones deportivas, supermercados y centros de salud.

Su ubicación permite llegar a Madrid en aproximadamente 20 o 30 minutos en coche, dependiendo del tráfico, aunque el anuncio sitúa la distancia en torno a los 35 minutos.

El municipio cuenta con conexiones por carretera mediante la R-3, la M-45 y la M-50, además de varias líneas de autobuses interurbanos que comunican con la capital.