El Gran Wyoming, propietario de 20 pisos: "He ganado mucho dinero. No he robado a nadie ni debo nada a Hacienda"

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LO ESENCIAL Las claves El Gran Wyoming dejará progresivamente la presentación de 'El Intermedio' a partir de enero, iniciando un relevo junto a Gonzo. El comunicador es propietario de 20 inmuebles acumulados tras 30 años de trabajo en televisión, los cuales defiende como el fruto legítimo de su actividad. Wyoming reconoce que las medidas económicas y subidas de impuestos a las grandes rentas promovidas por la izquierda le perjudican como 'potentado'. Defiende el uso de sus ingresos privados asegurando que con su dinero hace lo que quiere, que no ha robado a nadie y que está al corriente con Hacienda.

El Gran Wyoming es uno de los rostros más reconocibles de la televisión española. Desde el 2006, el comunicador ha estado al frente de El Intermedio, el programa de laSexta en el que ha combinado humor y sátira política.

Sin embargo, su etapa como presentador del espacio parece que tiene los días contados.

Según informa EL PAÍS, José Miguel Monzón dejará progresivamente el programa a partir de enero, cuando comenzará un relevo junto a Gonzo, hasta ahora conductor de Salvados.

Ambos compartirán inicialmente la presentación de El Intermedio, aunque está previsto que Gonzo acabe asumiendo las riendas solo. Su jubilación llega después de que el propio Wyoming haya reconocido en varias ocasiones que tiene intención de apartarse de la televisión para disfrutar de su tiempo libre.

De hecho, con la idea de abandonar su actividad laboral y jubilarse, quizás su principal fuente de ingresos podría estar en un lugar más allá de su pensión. Más concretamente en su inversión inmobiliaria.

El Gran Wyoming posee múltiples propiedades, entre las que destacan los 20 inmuebles que reconoció que poseía en una entrevista concedida a Vanitatis en 2014.

Con décadas de trabajo en televisión, Wyoming considera que sus inversiones responden al fruto de su actividad profesional: "Llevo 30 años trabajando en televisión y he ganado mucho dinero y lo invierto en lo que quiero. Otros lo invierten en barcos o en fincas para criar toros".

Las propiedades del presentador ponen sobre la mesa el debate sobre la relación entre las ideas políticas de una figura pública y sus decisiones económicas.

Wyoming es conocido por sus críticas a la derecha, especialmente al PP y Vox, así como por sus intervenciones sobre las desigualdades sociales y los poderes económicos.

Impuestos y patrimonio

Lejos de esquivar esa contradicción, el presentador reconoció que determinadas medidas económicas defendidas por la izquierda pueden perjudicarle directamente.

Su patrimonio le sitúa entre quienes podrían verse afectados por la subida de la fiscalidad sobre la riqueza, aunque distingue entre el impacto personal de esas decisiones y su valoración política.

"Todas las medidas que pueda sacar la izquierda, como potentado que soy, me perjudican", señalaba. "Que suban los impuestos de patrimonio me perjudica. Otra cosa es que esté de acuerdo o no con ello".

Wyoming también se mostró molesto por la atención que recibe su situación económica y considera que, en ocasiones, se le exige una responsabilidad propia de quienes ocupan un cargo institucional.

"A mí me tratan como si fuera un cargo público", afirmaba. "Con mi dinero hago lo que me da la gana". El presentador defendía así que su posicionamiento ideológico no tenía por qué determinar la forma en que maneja sus ingresos.

Su caso refleja una de las controversias recurrentes en torno a las figuras públicas con un patrimonio elevado: hasta qué punto sus inversiones personales deben influir en la valoración de sus ideas y de su discurso público.