Francina Armengol rinde cuentas sobre su patrimonio: 231.000 euros de sueldo, una vivienda en Baleares y 2 coches

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LO ESENCIAL Las claves Francina Armengol percibe una retribución anual de 230.911,66 euros como presidenta del Congreso de los Diputados, sumando sueldo base, complementos y dietas por circunscripción. Su patrimonio inmobiliario se limita a un único piso en las Illes Balears adquirido en 2002 del que posee el 100%, sin hipotecas ni préstamos pendientes. Sus ahorros declarados ascienden a 88.009,88 euros repartidos entre cuentas corrientes, seguros y planes de pensiones. En el apartado de vehículos, declaró un JEEP Grand Cherokee de segunda mano y añadió en 2026 la compra de un Honda CR-V.

Asumir el papel de la tercera autoridad del Estado conlleva no solo una inmensa responsabilidad institucional, sino también un escrutinio absoluto que obliga a poner el patrimonio bajo una mesa de cristal.

A menudo imaginamos que los políticos del más alto nivel poseen fortunas incalculables, repletas de múltiples propiedades y complejas inversiones.

Sin embargo, en el caso de Francina Armengol, actual Presidenta del Congreso de los Diputados, la radiografía de sus bienes muestra un perfil financiero muy singular: un salto salarial vertiginoso acompañado de un patrimonio inmobiliario notablemente estático.

Esta información no proviene de especulaciones, sino de sus propios documentos oficiales presentados en la Cámara y de los datos retributivos públicos validados por el medio Newtral en su portal de transparencia.

Según su Declaración de Intereses Económicos, antes de dar el salto a la política nacional fue Presidenta del Govern de las Illes Balears (2015-2023) y diputada autonómica (1999-2023).

A nivel de partido, su Declaración de Actividades confirma que ejerce como Secretaria General del PSIB-PSOE y como miembro del Comité Federal del PSOE, cargos de peso orgánico por los que, sin embargo, no percibe ninguna retribución económica.

En cuanto a su patrimonio inmobiliario, la declaración de bienes presentada el 9 de agosto de 2023 recoge un único inmueble: un piso en las Illes Balears, declarado como vivienda habitual. Fue adquirido mediante compraventa el 13 de agosto de 2002 y figura como titular del 100% de la propiedad.

No declara tener casas en Madrid, ni tampoco refleja hipotecas o préstamos pendientes con entidades bancarias.

Respecto al transporte, en 2023 declaró poseer un JEEP Grand Cherokee de segunda mano adquirido en 2012. La única variación patrimonial consta en su declaración actualizada del 11 de febrero de 2026, la cual se tramitó con el fin exclusivo de registrar la adquisición de un vehículo nuevo ese mismo año: un HONDA CR-V.

En el apartado económico, su declaración de agosto de 2023 refleja unos ahorros de 88.009,88 euros, distribuidos entre cuentas corrientes, seguros y planes de pensiones.

A esta cantidad se sumaban unos ingresos de 71.502,62 euros procedentes de su sueldo como presidenta balear y otros 23.735,71 euros en concepto de dietas del Parlament.

No obstante, la infografía de Newtral sitúa su actual sueldo anual en 230.911,66 euros.

Esta abultada cifra es consecuencia directa de su posición como Presidenta de la Cámara Baja, cargo que acumula el sueldo base de diputada, los complementos propios de la Mesa del Congreso y la indemnización máxima contemplada por haber sido elegida por una circunscripción distinta a la de Madrid.

Los documentos también recogen sus compromisos económicos, entre ellos donativos a ACNUR, la Fundación Vicente Ferrer, Escola en Pau y la Associació Amics del poble sahrauí, así como las cuotas del PSOE y del Col·legi d'Apotecaris de les Illes Balears.

En conjunto, las declaraciones ofrecen un retrato patrimonial de una dirigente con elevados ingresos públicos, sin cargas bancarias y con un patrimonio inmobiliario vinculado exclusivamente a su tierra natal.