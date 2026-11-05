Fernando Campos, CEO de DKV: “La salud no debe empezar cuando aparece la enfermedad, sino construirse cada día”
El directivo defiende en la sexta edición de DKV Health4Good un modelo sanitario apoyado en la IA y la tecnología para mejorar la prevención, la personalización y el diagnóstico temprano.
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¿Te imaginas poder medirte la presión arterial haciéndote un selfie? ¿O poder detectar la fibrilación auricular colocando tu móvil sobre el pecho durante un minuto?
Lo que hasta hace poco parecía sacado de una película de ciencia ficción es hoy una realidad al alcance de la mano.
Soluciones como Lifelight o Cardiosignal, ambas certificadas como producto sanitario, forman parte de las herramientas avanzadas que DKV integra en su app ‘Quiero cuidarme más’, demostrando cómo la tecnología puede transformar el cuidado de la salud en la vida cotidiana.
La urgencia de estas innovaciones es innegable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 46% de los adultos con hipertensión desconoce que padece esta condición.
Esto representa a más de 600 millones de personas en riesgo de sufrir un infarto, un ictus o una insuficiencia cardiaca de forma repentina.
Ante este escenario, la detección temprana deja de ser una opción para convertirse en una necesidad vital.
Fernando Campos, CEO de DKV
Tobias Gantner, fundador de Healthcare Futurists
Poner el foco en la prevención
Estos instrumentos no representan anécdotas aisladas; responden a una metamorfosis en el modelo sanitario.
Así se puso de manifiesto durante la sexta edición de DKV Health4Good, el encuentro anual de referencia en innovación y salud digital que reunió a más de 150 líderes, especialistas y directivos de los ámbitos sanitario, asegurador, tecnológico y del ecosistema emprendedor.
Durante esta jornada, Fernando Campos, CEO de DKV, hizo hincapié en que la salud no debe empezar cuando aparece la enfermedad, sino que se debe “construir cada día a través de la prevención, los hábitos saludables y la capacidad de anticiparnos a los riesgos”.
“En DKV tenemos una visión humanista de la innovación: usamos la tecnología para resolver problemas reales y liberar tiempo de los profesionales para la escucha y el cuidado”, añadió el directivo.
Para ello, la IA, la monitorización remota y las nuevas soluciones digitales pasan a ser nuestras mejores aliadas. Gracias a ellas se mejora la prevención, se personaliza la atención y se facilitan diagnósticos más tempranos.
En esta misma línea incidió el experto internacional Tobias Gantner, fundador de Healthcare Futurists, quien resumió la urgencia de modernizar la atención médica con un mensaje directo: el sistema actual está diseñado para reparar problemas cuando ya han ocurrido, no para cuidar de la salud de forma continua; el verdadero reto es dejar de apagar fuegos y empezar a leer las señales antes de que aparezcan los síntomas.
El debate de los expertos: IA, datos e impacto clínico
En una mesa redonda moderada por Ángeles Barrio (EIT Health), Marta Villanueva (Fundación IDIS), Julio Mayol (EpistemAI / IdISSC), David Labajo (Siemens Healthineers) y Borja Ibáñez (CNIC / Fundación Jiménez Díaz) coincidieron en que el gran reto de la IA no es solo ahorrar costes o ganar eficiencia, sino generar mejores resultados clínicos para los pacientes.
Para ello, instaron a construir ecosistemas de confianza basados en la interoperabilidad de datos, la colaboración público-privada y la soberanía tecnológica europea.
Elena Torrente, directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de DKV
Christian Garriga, director médico corporativo de DKV
De la enfermedad a la persona
Esta visión preventiva se traduce en DKV en un modelo organizativo y asistencial concreto que combina la máxima calidad médica con la vanguardia tecnológica.
Christian Garriga, director médico corporativo de la compañía, aseguró que la compañía está viviendo un momento transformador.
“Estamos empezando a hacer el cambio del foco específico en la enfermedad y el paciente hacia la salud y la persona”, apuntó.
Explicó que el objetivo es intentar adelantarse a “determinados problemas que pueden aparecer e intervenir de una manera precoz”.
Afirmó que desde DKV están desplegando esos itinerarios de salud “en territorios de alto impacto como la salud cardiometabólica o la salud mental”.
Garriga remarcó que estas herramientas ofrecen un doble valor: benefician tanto a la población que desconoce que tiene un problema de salud, facilitándoles la detección de factores de riesgo, como a los pacientes diagnosticados, permitiendo “un seguimiento mucho más cercano, directo y en tiempo real para que el factor humano pueda dedicar el tiempo necesario a cuidar adecuadamente a las personas”.
Por su parte, Elena Torrente, directora de Estrategia, Innovación y Salud Digital de DKV, detalló cómo se estructura este ecosistema tecnológico.
“Combinamos una apuesta muy fuerte por un modelo asistencial excelente con un cuadro médico de más de 51.000 profesionales y unas capacidades digitales que lo complementan para acercar la salud a nuestros clientes. Contamos con una plataforma muy robusta de soluciones propias y la integración de startups vanguardistas en detección precoz”. “Hoy, 6 de cada 10 clientes de DKV ya utilizan nuestras soluciones digitales para gestionar su salud”, comentó.
Soluciones reales con impacto inmediato
Gracias a esta integración de más de 20 soluciones tecnológicas propias y de terceros, DKV ya ofrece herramientas que transforman la atención al paciente y que los asistentes de Health4Good pudieron descubrir:
- Lifelight: Permite medir la presión arterial y el pulso sin contacto utilizando únicamente la cámara del móvil, facilitando el diagnóstico precoz de la hipertensión.
- Rehub (desarrollada por DyCare): Plataforma de telerehabilitación. Proporciona biofeedback inmediato para garantizar la correcta ejecución de los ejercicios, aumentando la motivación y acelerando la recuperación.
- Nixi for Children: Herramienta de realidad virtual diseñada para reducir la ansiedad preoperatoria en niños. A través de unas gafas y acompañados por el personaje Nixi, los pequeños exploran el quirófano y la sala de recuperación antes de una intervención, transformando el temor en tranquilidad.
Ronald Scheffer, cofundador de Luscii Safe@Home
Salud de la mujer y etapa perinatal
La edición 2026 de Health4Good puso un foco explícito en la salud de la mujer y la etapa perinatal.
En este marco se celebró la final del Desafío DKV 2026, iniciativa de innovación abierta articulada a través de alianzas estratégicas con el Hospital Universitario San Rafael y con i4KIDS.
Tras recibir 50 candidaturas internacionales, el proyecto Luscii Safe@Home se proclamó campeón, tras llegar a la final junto con Picterus Jaundice Pro (dispositivo para la detección y monitorización no invasiva de la ictericia neonatal), iPremom MaiRa (solución basada en analítica avanzada para el cribado precoz de riesgos en el embarazo) y Bilihome Jauni Wearable (tecnología wearable enfocada en la monitorización y manejo de la hiperbilirrubinemia en recién nacidos).
Ronald Scheffer, su cofundador, detalló que se trata de una plataforma de monitorización para embarazadas de alto riesgo que permite a las pacientes medirse la presión arterial y responder cuestionarios clínicos desde su hogar de forma segura, detectando complicaciones obstétricas tempranas y evitando visitas innecesarias al hospital.
“Nuestro propósito es crear un espacio seguro de atención para médicos y pacientes”, destacó Scheffer.
Como reconocimiento, Luscii Safe@Home recibirá una dotación de 10.000 euros e ingresará como servicio en un seguro de DKV.
Hacia una medicina más precisa y personalizada
La sexta edición de Health4Good dejó una lección clara: la mejor medicina es la que no llega a ser necesaria.
Frente al envejecimiento y la cronicidad, la prevención personalizada es la clave para la sostenibilidad del sistema.
La tecnología (IA, sensores o datos) cobra sentido cuando permite anticiparse a la enfermedad y cuidar la salud día a día.