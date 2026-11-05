Fernando Campos, CEO de DKV: “La salud no debe empezar cuando aparece la enfermedad, sino construirse cada día”

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Un proyecto de EL ESPAÑOL y

¿Te imaginas poder medirte la presión arterial haciéndote un selfie? ¿O poder detectar la fibrilación auricular colocando tu móvil sobre el pecho durante un minuto?

Lo que hasta hace poco parecía sacado de una película de ciencia ficción es hoy una realidad al alcance de la mano.

Soluciones como Lifelight o Cardiosignal, ambas certificadas como producto sanitario, forman parte de las herramientas avanzadas que DKV integra en su app ‘Quiero cuidarme más’, demostrando cómo la tecnología puede transformar el cuidado de la salud en la vida cotidiana.

La urgencia de estas innovaciones es innegable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que alrededor del 46% de los adultos con hipertensión desconoce que padece esta condición.

Esto representa a más de 600 millones de personas en riesgo de sufrir un infarto, un ictus o una insuficiencia cardiaca de forma repentina.

Ante este escenario, la detección temprana deja de ser una opción para convertirse en una necesidad vital.