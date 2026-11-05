Buscan voluntarios en Noruega para vivir en su finca de 300 años a cambio de ver auroras boreales y cuidar de 45 cabras

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LO ESENCIAL Las claves Una finca histórica de más de 300 años en Namdalseid (Noruega) busca voluntarios para colaborar en un proyecto de agricultura sostenible y autosuficiencia alimentaria. A cambio de unas 25 horas semanales de trabajo en el cuidado de animales, carpintería y elaboración de alimentos, se ofrece alojamiento gratuito con manutención completa. La propiedad acoge un rebaño de 45 cabras, 17 cerdos lanudos, un centenar de gallinas ponedoras, patos y un perro, exigiendo una estancia mínima recomendada de un mes. Durante su tiempo libre, los voluntarios pueden avistar auroras boreales y disfrutar de tres cabañas familiares situadas en entornos de lago, bosque y montaña.

En la pequeña localidad noruega de Namdalseid, situada a unas dos horas al norte de Trondheim, una histórica propiedad abre sus puertas a todo el mundo. Kenneth, un profesional de 39 años que regresó a su país tras residir en Estados Unidos y Reino Unido, busca personas que deseen sumergirse en la vida de campo escandinavo.

El terreno posee un arraigo único al haber pertenecido a la misma familia durante más de 300 años. Tras dos décadas en desuso, el proyecto busca revitalizar la finca para avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria mediante la agricultura sostenible, el aprovechamiento de los recursos y el cuidado de la fauna.

A cambio de colaborar en las labores cotidianas, el anfitrión ofrece alojamiento en una habitación privada dentro de la vivienda principal, provista de conexión a internet de alta velocidad. La estancia incluye manutención completa a través de comidas comunitarias donde se comparten recetas e ingredientes frescos.

Una de las cabras del recinto. Workaway

El cuidado de la fauna es una de las dinámicas centrales en el día a día del recinto. La propiedad acoge un rebaño de 45 cabras, 17 cerdos lanudos, un centenar de gallinas ponedoras, ocho patos y a Liam, un perro de raza Norfolk Terrier con el que se realizan paseos e instrucciones habituales.

Junto a la alimentación y atención animal, los voluntarios también participan en proyectos de carpintería y construcción para mejorar las instalaciones. Entre los trabajos destacan la elaboración artesanal de queso y mantequilla de cabra, el mantenimiento de un invernadero ecológico o la recolección de mermeladas silvestres.

Auroras boreales

La experiencia promueve una convivencia internacional donde se intercambian aprendizajes sobre la vida rural y la cultura noruega. Durante el tiempo libre, los colaboradores tienen acceso a tres cabañas familiares ubicadas en entornos de lago, bosque y montaña, ideales para pescar, acampar o ir de excursión.

El entorno natural regala espectáculos singulares a lo largo del año, permitiendo contemplar en el mejor de los casos auroras boreales sobre el cielo nocturno durante los meses de otoño e invierno. Asimismo, la cercanía de los ríos y senderos facilita la práctica del senderismo, el esquí y la recolección de setas silvestres.

La iniciativa está pensada para estancias de larga duración, recomendándose periodos de un mes como mínimo para integrarse en el ritmo de la granja. La jornada abarca unas 25 horas semanales, siendo totalmente flexibles con el horario para priorizar el trabajo en equipo y el bienestar comunitario.

Esta propuesta constituye una oportunidad excelente para desconectar de la rutina urbana, adquirir conocimientos prácticos sobre la gestión autosostenible y disfrutar de la naturaleza salvaje de Noruega. Está dirigida a personas o parejas motivadas a vivir un intercambio cultural transformador.