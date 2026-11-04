Suiza da una lección a España con sus trenes: invierte 7 veces más por habitante en sus vías y lidera la seguridad ferroviaria

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LO ESENCIAL Las claves Suiza invierte unos 477 euros al año por habitante en su infraestructura ferroviaria, frente a los aproximadamente 70 euros que asigna España por ciudadano. A diferencia de España, que priorizó la Alta Velocidad, el modelo suizo se rige por el principio de que el mantenimiento y la conservación de la red deben preceder a su expansión. Suiza cuenta con el Fondo FABI, un mecanismo blindado por su Constitución que garantiza financiación autónoma mediante impuestos a vehículos pesados, IVA y aportaciones cantonal. Los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) utilizan trenes de diagnóstico nocturnos con tecnología láser para aplicar un mantenimiento predictivo y sustituir piezas antes de que fallen.

El reciente siniestro ferroviario ocurrido en Urda ha reabierto el debate técnico y operativo sobre el estado de la infraestructura en España.

Más allá del estricto respeto hacia las víctimas y el necesario desarrollo de las investigaciones oficiales, el incidente subraya la urgencia de auditar los protocolos de mantenimiento de la red.

En este contexto de revisión estructural, el modelo de gestión de Suiza se erige como el estándar europeo de eficiencia, demostrando que la seguridad y la fiabilidad ferroviaria responden a un diseño financiero riguroso y no a variables coyunturales.

La divergencia fundamental entre los modelos de ambos países radica en la asignación de recursos presupuestarios.

Según los registros de la organización europea Allianz pro Schiene y la plataforma de transporte suiza LITRA, Suiza lidera la inversión continental con una asignación de 477 euros anuales por habitante destinados a su infraestructura ferroviaria.

Por el contrario, la ratio en España se sitúa en torno a los 70 euros por ciudadano.

Esta disparidad estadística responde a un modelo de priorización diferenciado: mientras España ha concentrado el grueso de su inversión pública durante las últimas décadas en la expansión de la red de Alta Velocidad, Suiza ha focalizado su estrategia en la conservación y optimización de la red convencional.

La operatividad del sistema suizo se asienta sobre un principio normativo estricto: Erhalt vor Ausbau (el mantenimiento precede a la expansión).

La legislación helvética condiciona cualquier nueva ampliación de la red a que la conservación integral de los componentes críticos actuales (catenarias, balasto y desvíos) esté previamente presupuestada.

Para aislar esta partida de los ciclos políticos y las fluctuaciones macroeconómicas, el electorado suizo aprobó en 2014 la creación del Fondo de Infraestructura Ferroviaria (FABI).

Este mecanismo, amparado por la Constitución, garantiza una financiación autónoma e intocable mediante la recaudación de tasas a vehículos pesados, fracciones del IVA y aportaciones de los cantones.

Esta estabilidad financiera permite a los Ferrocarriles Federales Suizos (SBB) aplicar protocolos de mantenimiento predictivo de alta precisión.

Durante las franjas nocturnas, trenes de diagnóstico monitorizan la geometría de las vías y el estado de los materiales mediante tecnología láser.

De este modo, los componentes que presentan signos de fatiga técnica se sustituyen antes de que alcancen el umbral de riesgo operacional.

Este modelo pone el foco en una estrategia que va más allá de la ampliación de la red: garantizar la conservación de las infraestructuras existentes.

Una experiencia que España puede tomar como referencia para revisar su política ferroviaria y avanzar hacia un sistema de financiación estable que priorice el mantenimiento preventivo.