Samanta, la agricultora que cultiva 4.000 m² de calabacín: "Dedicarme al campo significa ser dueña de mi tiempo"

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LO ESENCIAL Las claves Samanta gestiona una explotación de 4.000 metros cuadrados de calabacín que le permite ser su propia jefa y organizar su jornada laboral. Dejó su trabajo en almacenes para poder compaginar la crianza de sus hijas y lograr la conciliación familiar que antes no tenía. Reivindica el papel femenino al frente del sector agrícola y denuncia los prejuicios que aún afronta al dirigir y recolectar su invernadero en solitario. Señala la complejidad técnica y económica del campo, con el objetivo futuro de adquirir su propia tierra de cultivo.

La agricultura sigue siendo una actividad marcada por largas jornadas, incertidumbre económica y un trabajo que exige estar pendiente de numerosos factores. Sin embargo, para Samanta, dedicarse al campo también representa una forma de ganar autonomía y, sobre todo, de poder organizar su vida alrededor de sus prioridades.

Esta agricultora gestiona una explotación de 4.000 metros de calabacín, una actividad que compagina con la crianza de sus hijas y que le ha permitido convertirse en su propia jefa. "Para mí ser agricultora significa ser dueña de mi tiempo", explica en el podcast German Agrolife - Agricultura Sostenible.

Una frase que resume su principal motivación para incorporarse al sector. Antes de dedicarse a la agricultura, Samanta trabajaba en almacenes, pero los horarios y los turnos dificultaban la conciliación familiar después de quedarse embarazada de su primera hija.

La situación llegó a un punto en el que tuvo que replantearse su futuro profesional. Intentó compaginar el trabajo, la crianza, las tareas domésticas y los estudios, pero terminó asumiendo que no podía mantener aquel ritmo.

El campo apareció entonces como una alternativa para desarrollar una actividad profesional sin tener que renunciar a estar presente en la vida de sus hijas.

Al frente de su cosecha

No obstante, aunque esté presente en la vida de sus hijas, no significa que trabaje menos. La diferencia, según explica, está en poder decidir cómo distribuye sus horas. Si necesita llevar a las niñas al colegio o acudir con ellas al médico, puede modificar su jornada sin tener que solicitar permiso a un superior.

Asimismo, su actividad también le ha permitido visibilizar el papel femenino en un sector tradicionalmente asociado a los hombres. Samanta reconoce que todavía encuentra cuestionamientos cuando explica que dirige una explotación agrícola.

"Cuando tú dices 'Yo dirijo un invernadero', la gente te cuestiona, te dicen: '¿En serio?'. Y eso da mucha rabia porque eso lo dice un hombre y nadie dice 'Oye, ¿en serio?'", lamenta.

También ha tenido que responder a quienes atribuyen su posición a la ayuda de su pareja. Aunque reconoce que él colabora cuando puede, reivindica su capacidad para sacar adelante el negocio por sí misma: "Cuando yo digo que yo recolecto mi invernadero sola, gente que no se dedica al calabacín no se lo cree".

La agricultura tampoco esconde las dificultades técnicas y económicas de su profesión. "Antes pensaba que esto era llegar, coger el calabacín, cargar e irte a tu casa... pero no, esto es un calentamiento de cabeza constante. Para ser agricultor hay que sacarse un máster", explica.

Entre sus preocupaciones también está el coste de mantener una pequeña explotación y las cuotas de autónomos. Su objetivo, mientras tanto, seguir creciendo y conseguir su propia tierra: "Mi gran proyecto de futuro es tener algo mío... decir 'esto es mío, lo he comprado yo, lo he pagado y lo he sudado yo'".