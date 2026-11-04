Rodrigo, 30 años, electricista: "Antes hacías tu trabajo, pero ahora hay que enseñar lo que haces para que valoren el oficio"

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LO ESENCIAL Las claves Rodrigo Martín dejó un puesto administrativo en el Banco de España para dedicarse a la electricidad y cofundar la empresa Somos Cables. El profesional utiliza las redes sociales para mostrar el trabajo real detrás de las instalaciones y dignificar el sector de los oficios manuales. Denuncia la reducida brecha salarial de solo 100 o 150 euros entre peones y oficiales, lo que desincentiva la formación y la asunción de responsabilidades. Señala las dificultades financieras de los autónomos, afirmando que un ayudante contratado llega a ingresar en nómina más que los propios dueños tras pagar costes.

El sector de los oficios manuales en España está experimentando una transformación profunda debido a la digitalización. Rodrigo Martín, electricista de profesión y socio fundador de Somos Cables, ha decidido utilizar las redes sociales para mostrar el trabajo real que hay detrás de cada instalación eléctrica.

Su trayectoria profesional dio un giro radical cuando decidió abandonar la estabilidad de un trabajo administrativo en el Banco de España para regresar al asfalto. El instalador no se sentía realizado y prefirió retomar la actividad que aprendió junto a su padre antes de cumplir los 18 años.

La visibilidad en internet se ha convertido en su mejor herramienta para dignificar la profesión. Rodrigo defiende con convicción este nuevo enfoque comunicativo: "Antes hacías tu trabajo y te ibas, pero ahora hay que enseñar lo que haces y cómo lo haces para que la gente valore de verdad el oficio".

Una de las mayores trabas que padece el gremio es la falta de personal cualificado y las distorsiones salariales del mercado. En las obras actuales, la diferencia entre lo que cobra un peón sin experiencia y un oficial de primera resulta tan estrecha que desincentiva la formación técnica continua.

Rodrigo analiza esta distorsión económica señalando la escasa compensación entre las distintas categorías profesionales del sector: "La diferencia en nómina es de solo 100 o 150 euros, algo que no incentiva asumir responsabilidades en la obra".

Esta escala salarial termina pasando factura a las cuentas de los propios autónomos y pequeños empresarios. Al fijar el sueldo mínimo exigido por ley para los ayudantes, los costes operativos se disparan y reducen enormemente el margen neto que le queda libre a quien arriesga su capital.

El electricista ilustra las dificultades financieras que afrontan al contratar personal para su sociedad: "El chaval que hemos contratado como ayudante tiene una nómina garantizada que es ciento y pico euros superior a lo que nos queda a nosotros como dueños después de pagar todos los gastos".

Atención a la ley

El oficio exige un reciclaje técnico permanente debido a las constantes actualizaciones normativas. Instalaciones que antes se realizaban con cables rígidos o mangueras antiguas requieren hoy el uso de protecciones avanzadas, como los nuevos diferenciales tipo A, para garantizar la seguridad.

A pesar de la dureza de la rutina diaria y las trabas administrativas, Rodrigo confía en el futuro de la electricidad. Su labor divulgativa en redes busca inspirar a las nuevas generaciones, demostrando que aprender un trabajo manual con garantías sigue siendo una vía totalmente válida para construir una carrera sólida.