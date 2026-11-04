La secretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria socialista, María Jesús Montero, interviene en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento andaluz. María José López Europa Press

María Jesús Montero, 60 años: "La vivienda tiene que estar al servicio de las personas, no de la especulación y del mercado"

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LO ESENCIAL Las claves María Jesús Montero defiende que la vivienda debe servir a las personas y no a la especulación o al mercado, calificando la situación de emergencia nacional. Los altos precios del alquiler y el aumento del coste de vida han provocado protestas, acampadas en la Puerta del Sol y la convocatoria de una huelga general. En Andalucía, alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta una media de 1.128 euros al mes, cifra muy cercana al Salario Mínimo Interprofesional de 1.221 euros. La posición de Montero contrasta con su patrimonio, que incluye la propiedad de tres inmuebles en Sevilla, un local y un garaje.

La crisis de la vivienda se convirtió en el foco de la conversación pública. Los altos precios del alquiler y la subida del coste de vida contrastan con los bajos salarios de la mayoría de los españoles, sobre todo de los jóvenes.

Este contraste es lo que llevó a miles de personas a acampar en la Puerta del Sol en Madrid y a convocar una huelga general el 11 de noviembre. Todo ello en medio de una campaña electoral del 29 de noviembre.

Una de las figuras que ha decidido unirse al debate es la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien defendió que "la vivienda tiene que estar al servicio de las personas, no de los especuladores ni del mercado".

En esta misma línea, la dirigente socialista aprovechó para recordar a la figura de Maricarmen, la octogenaria que fue desahuciada de su piso en Madrid en el que llevaba residiendo más de 70 años, para reivindicar la necesidad de proteger a las personas con dificultades para acceder a una vivienda.

Lo cierto es que la historia de Maricarmen fue el detonante de una ola de protestas marcadas por la imposibilidad de acceder a un alquiler por un precio asequible.

El problema de la vivienda

María Jesús Montero, tras dejar su puesto como ministra de Hacienda, se convirtió en diputada del Parlamento de Andalucía. Así, sus políticas en este ámbito van dirigidas a esta comunidad autónoma.

Montero expuso que aquel que no considere que "la vivienda es un problema de emergencia nacional" es porque "no está tanto en la calle". Realmente, basta con una búsqueda en Internet para comprender que la situación se ha convertido en una crisis.

La vivienda tiene que estar al servicio de las personas, no de la especulación ni del mercado. Para que no se vivan más situaciones como la de Maricarmen, damos respuestas con un ambicioso paquete de medidas para que el acceso a la vivienda sea una realidad. Seguimos trabajando, escuchando a las y los ciudadanos y dando soluciones para protegerlos. La gente es lo primero y la vivienda, nuestra prioridad. — María Jesús Montero (@mjmonteroc) October 1, 2026

Según el informe de precios de Idealista, un alquiler en España alcanza aproximadamente los 15,1 euros por metro cuadrado. En Andalucía, alrededor de 14,1 euros por metro cuadrado.

Teniendo en cuenta estos datos, una vivienda de 80 metros cuadrados en Andalucía ronda los 1.128 euros mensuales. En contraste con esto, el Salario Mínimo Interprofesional se sitúa en los 1.221 euros brutos al mes.

Además, con la entrada en vigor de lo que la diputada califica como "un ambicioso paquete de medidas para que el acceso a la vivienda sea una realidad", se prevé que los precios solo sigan aumentando como respuesta a que muchos propietarios han decidido retirar sus inmuebles del mercado de alquiler.

Tanto es así que la oferta de alquiler permanente cayó un 10% en un año y la de temporada ya supone un tercio del mercado, según Idealista.

Propietaria de tres casas

Uno de los puntos que ha generado más revuelo está relacionado con el patrimonio inmobiliario de la militante socialista. La declaración de bienes de la senadora muestra que cuenta con tres inmuebles en Sevilla, un local y un garaje.

Además, también cuenta con dos préstamos hipotecarios que inicialmente sumaban 328.808 euros, de los que todavía debe devolver 70.928 euros, según las cantidades declaradas.