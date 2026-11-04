Carlos Cuerpo, el ‘súper’ ministro de Sánchez con dos carteras: su infancia en Badajoz y su experiencia en Suiza

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Sánchez nombra a Carlos Cuerpo como nuevo ministro de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, asumiendo esta cartera junto a la de Economía. Carlos Cuerpo, de perfil técnico y no afiliado al PSOE, cuenta con trayectoria europea tras ser analista económico en la Comisión Europea. Nacido en Badajoz, emigró de niño a Suiza con su familia antes de licenciarse en Economía y realizar estudios en la London School of Economics y la Universidad Autónoma de Madrid. Llegó al Gobierno en diciembre de 2023 sustituyendo a Nadia Calviño al frente del Ministerio de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa.

Tras la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha movido ficha y ha elegido al actual titular de la cartera de Economía, Carlos Cuerpo, como su sustituto.

De esta manera, Cuerpo (que también es vicepresidente al sustituir a María Jesús Montero) será el ‘súper’ ministro de Sánchez en el final de la XV legislatura.

Un ascenso meteórico, el de Carlos Cuerpo, que el propio Sánchez reconoció al suceder a Montero: “Está haciendo un trabajo excepcional frente al ministerio y será un fantástico vicepresidente primero de Economía”.

No afiliado

Carlos Cuerpo no está afiliado al PSOE. Y desde algunos sectores, es considerado como un neoliberal o un tecnócrata.

Su perfil es claramente técnico. Además, suma la experiencia en Europa ya que fue analista económico en la dirección general de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea.

Nacido en Badajoz en 1980, se convirtió en ministro de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa en diciembre de 2023, sustituyendo en el cargo a Nadia Calviño.

Vivió sus primeros años en Quintana de la Serena, un pequeño municipio extremeño a pocos kilómetros del Valle. Con 9 años, emigró junto a sus padres, ambos maestros, y su hermano, Gregorio Pablo Cuerpo, un prestigioso cardiólogo, a Suiza.

Allí estuvieron viviendo en torno a seis años. Después, la familia regresó a Badajoz, donde el nuevo ministro estudió en el colegio concertado Maristas y se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003.

Un año después realizó un máster en Economía en la London School of Economics, y desde 2017 es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

Se trata de una persona sencilla, amable, bromista, según sus conocidos. Y amigo de sus amigos, familiar e inteligente.

Tenía una conexión especial con su abuelo, Pablo 'El Pinche', que trabajaba en la mina de San Nicolás, donde se explotaba wolframio, bismuto y estaño.

Los vecinos de la zona, en un artículo publicado por EL ESPAÑOL, aseguraron que este adoraba la política: “Si hoy levantara la cabeza, estaría más que orgulloso de su nieto".