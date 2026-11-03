José Coronado, 69 años, sobre la vivienda: "Tengo una finca y una hectárea de terreno en Toledo, he creado mi propio hábitat"

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LO ESENCIAL Las claves José Coronado reside en una finca rústica de una hectárea en Toledo, concebida como su refugio personal lejos del caos citadino. La propiedad se ubica en las afueras de Casarrubios del Monte, a 40 minutos de Madrid, y cuenta con huerto ecológico, animales, piscina y pista de pádel. Su hijo Nicolás ha transformado parte de las instalaciones en 'Espacio Tierra', un centro dedicado a la meditación, el yoga y retiros.

El actor José Coronado, de 69 años, ha encontrado en Toledo su refugio personal, lejos del ruido mediático y del ritmo de vida que implica su profesión.

El intérprete cuenta con una finca rústica de una hectárea de terreno, donde asegura haber creado su propio 'microhábitat' donde ahora reside alejado del caos citadino: "Tengo una hectárea de terreno en Toledo, he podido crear mi propio 'microhábitat'", confesó el actor.

Su propiedad, integrada en el paisaje manchego y construida con materiales como piedra y madera, se ha convertido en su particular oasis de la tranquilidad.

Salón con chimenea y sillón en forma de "U" de la casa de los Coronado. E.E

Allí disfruta de la naturaleza, cuida un huerto ecológico en el que cultiva verduras y hortalizas de temporada, atiende a sus animales y aprovecha el entorno para pasear y desconectar.

Además, la finca es un lugar de encuentro con familiares y amigos, donde puede disfrutar de una vida con más pausas y cuidar tanto su bienestar físico como el mental.

A 40 minutos de Madrid

La finca familiar de los Coronado se encuentra en las afueras de Casarrubios del Monte, Toledo, un municipio de unos 7.400 habitantes situado aproximadamente a 40 minutos en coche de Madrid.

La propiedad cuenta con una vivienda principal, más de 800 metros cuadrados de jardín, huerto ecológico y una pequeña granja con gallinas y cabras. También dispone de piscina y pista de pádel.

Su hijo, Nicolás Coronado, ha transformado parte de las instalaciones en Espacio Tierra, un centro dedicado al yoga y la meditación que organiza retiros, talleres y actividades para grupos.

La casa cuenta con una sala diáfana de 60 metros cuadrados, un salón con chimenea y capacidad para alojar a los visitantes en sus 17 camas. Así, la finca se ha convertido tanto en un refugio familiar para disfrutar de la naturaleza como en un espacio de desconexión abierto al público.

¿Quién es José Coronado?

José Coronado es uno de los intérpretes más reconocidos del cine y la televisión. Nacido en Madrid en 1957, comenzó su carrera interpretativa después de explorar otros ámbitos profesionales y se convirtió en un rostro popular gracias a sus trabajos en televisión y cine.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en películas como La caja 507, El cuerpo y Contratiempo. Aunque uno de sus papeles más destacados fue el del policía Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados, interpretación por la que consiguió el Premio Goya al mejor actor protagonista en 2012.

También ha protagonizado series de éxito como El Príncipe y Vivir sin permiso, consolidándose como una de las figuras más importantes del panorama audiovisual español.