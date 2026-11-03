Javier, albañil con 26 años de experiencia: "Dicen que no hay oficio, pero los jóvenes sí que quieren aprender si les enseñas"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Sequera, albañil con 26 años de experiencia, defiende que la juventud sí quiere trabajar en el sector de la construcción si se le ofrecen condiciones laborales justas, un sueldo digno y un trato respetuoso. El empresario afirma que prefiere asumir las pérdidas económicas que provocan los errores de un aprendiz en la obra antes que castigarlo, logrando así formar a profesionales cualificados a largo plazo. Aclara que en el sector un oficial cualificado puede llegar a ganar entre 2.500 y 3.000 euros al mes, pero recuerda que requiere un gran esfuerzo y afrontar numerosos gastos y costes de gestión. Sequera sostiene que el relevo generacional y la supervivencia de la albañilería en España dependen de la honestidad, la dignidad y el compromiso continuo entre los empresarios y los trabajadores.

Con casi tres décadas de trayectoria a pie de obra, Javier Sequera conoce al detalle la realidad de la construcción en España. Tras empezar pintando a los 16 y montar su primera empresa con 18, ha liderado desde reformas integrales hasta cambios de uso locales.

En un momento en el que se repite constantemente la falta de profesionales, el empresario desmiente la idea de que la juventud rechaza el sector. Bajo su criterio, existe cantera dispuesta a incorporarse a los talleres si los veteranos ofrecen condiciones laborales justas y una formación basada en el respeto.

"Se dice que no hay oficio, pero la gente joven sí quiere aprender si les enseñas, no les tratas como basura y cobran una nómina decente", afirma. Para el reformista, la clave del relevo generacional pasa por dignificar el trato diario y reconocer el esfuerzo de quien empieza.

Su filosofía con los aprendices se aleja de la exigencia inmediata o del castigo ante el error. En sus obras prefiere asumir el coste económico de una equivocación si eso permite que un trabajador principiante entienda la técnica correcta y perfeccione su desempeño a medio plazo.

"Prefiero perder 300 o 400 euros en una obra enseñando a un aprendiz que comete un error antes que ahogarle; a la larga gano un profesional que sabe lo que hace", sostiene. Asimismo, defiende actualizar los sueldos a medida que los empleados ganan autonomía para retener el talento en la plantilla.

Respecto a las expectativas económicas, Sequera huye de los discursos triunfalistas y aclara que la obra exige sacrificio diario. Aunque un oficial cualificado puede alcanzar entre 2.500 y 3.000 mensuales, recuerda que la actividad acarrea numerosos gastos operativos y de gestión.

Al dirigir a más de 15 trabajadores, asume la responsabilidad de sostener a sus familias frente a impagos o imprevistos financieros. "Aquí no se va a hacer millonario nadie; se puede ganar dinero y tener un sueldo digno, pero detrás hay muchos costes", matiza.

Crisis del sector

A lo largo de su carrera ha superado etapas complejas, entre ellas la crisis de 2008 o cancelaciones repentinas de proyectos con plantillas amplias a su cargo. Su capacidad para adaptarse le ha permitido consolidar una estructura estable apoyándose en un equipo en continua formación.

La trayectoria de Javier demuestra que el futuro del sector pasa por la honestidad y el compromiso entre el empresario y la plantilla. Apostar por la formación continua y tratar con dignidad a las nuevas promociones garantiza la existencia de oficios tradicionales en España como la albañilería.