Cristina Clemente, notaria: “El primero de los reales decretos de vivienda favorece a los mayores de 65 años”

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LO ESENCIAL Las claves El primer real decreto-ley de vivienda favorece a los propietarios mayores de 65 años o en situación de gran dependencia que se han trasladado a una residencia o al domicilio de un familiar. La propiedad mantendrá la consideración de vivienda habitual a efectos de la exención de la ganancia patrimonial en el IRPF al venderla, independientemente de los años transcurridos. La exención se aplica aun cuando la vivienda haya estado alquilada durante el periodo en que el propietario estuvo en un centro especializado o conviviendo con familiares de hasta tercer grado.

Dos son los reales decretos-ley que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros. Ambos, no pasaron el primer corte en el Congreso de los Diputados, por los que se volvieron a presentar, con algunas variaciones, y se está a la espera definitiva de su aprobación por la Diputación Permanente.

Varios son los puntos que engrosan dichos reales decretos: freno a la especulación de fondos de inversión, entidades jurídicas y grandes tenedores; protección ante los desahucios; incentivos y ajustes fiscales, o medidas para el alquiler, como limitar el fraude en los contratos de temporada y por habitaciones.

Pero hay otro punto que la notaria María Cristina Clemente subraya en su cuenta de Instagram. Y el mismo tiene que ver con los mayores de 65 años y el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Vivienda habitual

“Hay un efecto importantísimo en el primero de los dos reales decretos-ley que favorece a todo propietario de vivienda mayor de 65 años que llevara ingresado en una residencia tres, cinco o diez años y ahora ha llegado el momento de poner a la venta la que fuese siempre fue su casa”, afirma la notaria.

Y ese no es otro que, aunque hayan pasado varios años desde que dejó de vivir en ella, e incluso aunque la vivienda haya estado alquilada durante ese tiempo, puede seguir conservando la consideración de vivienda habitual a efectos de aplicar la exención de la ganancia patrimonial en el IRPF.

Por eso, y para María Cristina Clemente, este primer real decreto-ley es importante, “porque recoge la doctrina que mantenía hasta ahora los tribunales de justicia”.

Esa doctrina entendía que esa vivienda no había perdido su condición de vivienda habitual a efectos de poder aplicarse la exención de ganancias en IRPF en caso de transmisión de la misma.

“Así lo declara expresamente para la vivienda de mayor de 65 años que por razón de edad, dice edad, no enfermedad, o persona en situación de gran dependencia, o dependencia severa se hubiera trasladado a un centro especializado como es una residencia, o al domicilio de un familiar”, enfatiza la notaria.

Y remarca otro hecho que debe ser tenido muy en cuenta: “No lo limita al domicilio o de los padres. Lo hace extensivo al domicilio de los familiares hasta tercer grado por consanguinidad como es un tío o un sobrino pero también por afinidad, como sería un tío o sobrino político”.

De ahí que concluya subrayando lo siguiente: “Si tu padre o tu abuelo lleva internado en una residencia tres, seis o diez años, incluso aunque hubiera estado alquilada durante este periodo de tiempo, si ha llegado el momento de venderla esta vivienda no ha perdido, conserva su condición de vivienda habitual a todos los efectos, en especial para aplicarlos la exención de ganancias en IRPF”.