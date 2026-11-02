Xavier Martí, dueño del restaurante Macarrilla de Cambrils, cree que el trabajo de camarero está "mal pagado". Imagen cedida.

Xavier, dueño de un restaurante en un pueblo: "Hacen falta camareros, prefieren cobrar menos y tener mejores horarios"

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LO ESENCIAL Las claves Xavier Martí, dueño del restaurante Macarrilla de Cambrils, señala que faltan camareros debido a un problema social profundo vinculado a los horarios y al estilo de vida. El hostelero afirma que muchos candidatos prefieren cobrar menos dinero a cambio de tener jornadas continuas o poder disfrutar de más fines de semana libres. Martí vincula la falta de personal con el alto coste de la vivienda y la pérdida de poder adquisitivo, lo que desmotiva a los jóvenes a sacrificar su tiempo libre. Considera que la profesión de camarero está mal remunerada para el sacrificio que implica trabajar en festivos y aboga por dignificar el sector garantizando la viabilidad del negocio.

¿Por qué la hostelería y la restauración sufre de falta de personal en los últimos años? Algunos lo achacan a los salarios, otros a la complejidad de los horarios y al hecho de tener que trabajar en días festivos.

Para Xavier Martí, dueño y cocinero del restaurante Macarrilla de Cambrils (Tarragona), la respuesta es una mezcla de todo ello: "Hacen falta camareros en el sector, pero hay un problema social mucho más profundo que el salario o los horarios".

"He tenido entrevistas de trabajo en las que los candidatos me han dicho que prefieren cobrar menos dinero a cambio de tener horarios continuos o más fines de semana libres", admite en declaraciones para EL ESPAÑOL. "Puedo entenderlos", añade.

Para el empresario gastronómico, uno de los problemas radica en el elevado coste del precio de la vivienda: "En los años noventa, un buen profesional de la hostelería podía comprarse una vivienda, tener un coche y construir un patrimonio".

"Hoy los jóvenes sienten que por más horas que trabajen, nunca podrán comprarse una casa", matiza. En esta línea, considera que la juventud no está dispuesta a sacrificar sus fines de semana para alcanzar un objetivo que les parece imposible.

"Eso no es solo culpa del hostelero, tiene mucho que ver con la vivienda, el coste de la vida y la pérdida de poder adquisitivo", apunta el también presidente de la Asociación de Empresarios de la Hostelería de Cambrils.

Según Martí, aunque un camarero suele cobrar entre 1.500 y 1.700 euros, al restaurante le supone unos gastos cercanos a los 3.000 euros. Todo ello sumando "cotizaciones, pagas extraordinarias, vacaciones y otros costes asociados al puesto".

Un trabajo mal pagado

Para el chef cambrilense, "el trabajo de camarero está mal remunerado para la responsabilidad y sacrificio que supone". Para ilustrar su opinión, compara los servicios de urgencia de un cerrajero.

"Llamas a un cerrajero un domingo y te puede cobrar 200 euros por el desplazamiento y otros 200 o 300 euros por el trabajo", explica. "Por contra, un camarero trabaja sábados, domingos y festivos con un precio por hora mucho más bajo", añade.

Sin embargo, Martí detalla que no defiende que un cerrajero cobre menos por una urgencia, sino que el sacrificio y buen hacer de un camarero debería valorarse más.

"Tenemos un reto doble: dignificar económicamente la profesión y conseguir que las empresas puedan asumir esos salarios sin perder su viabilidad", concluye el restaurador.