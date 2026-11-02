José, carnicero con 25 años de experiencia: "El solomillo lo vendemos a 39,90 € el kilo, es lo más caro de la ternera"

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LO ESENCIAL Las claves José regenta la Carnicería Luis en Majadahonda desde hace 25 años, manteniendo vivo el oficio artesanal heredado de su padre en un mercado tradicional. El carnicero aclara un error común del consumidor: los fluidos de la carne no son sangre fresca, ya que las reses pasan por un proceso de maduración de 48 a 72 horas. Explica la técnica del despiece y del fileteado fino, destacando la importancia de la precisión para no dejar pérdidas de carne pegadas al hueso. Destaca el reaprovechamiento del sebo sobrante, que una empresa externa recoge para elaborar la gran mayoría de cremas hidratantes y maquillajes del mercado.

En una época dominada por los lineales de plástico y los preparados industriales, los mercados tradicionales de barrio resisten como bastiones del conocimiento artesano.

En la galería comercial de Majadahonda, José regenta junto a su hermano la Carnicería Luis, un establecimiento heredado de su progenitor donde lleva un cuarto de siglo con el delantal puesto.

"Llevo 25 años aquí; esto era de mi padre, que todavía sigue viniendo los fines de semana a luchar", comenta el carnicero con orgullo.

Uno de los principales errores del consumidor medio al acudir al mostrador radica en confundir los fluidos naturales de la canal con sangre fresca: "La gente lo ve y dice: ¡Ay, sangre!. Es imposible que tenga sangre", aclara de forma tajante el carnicero.

La res llega a la galería tras un riguroso proceso de maduración técnica: "Esta carne se sacrifica a finales de semana y debe cumplir entre 48 y 72 horas oreando colgada antes de poderla deshuesar".

Durante esa fase de trabajo a cuchillo, la precisión milimétrica marca la diferencia económica: "Todos los carniceros de siempre dicen que el hueso tiene que chillar; hay que sacar la carne pegada al hueso para no dejar pérdidas".

El despiece de un cuarto trasero exige conocer la anatomía exacta de la res para no arruinar cortes nobles como la babilla, la falda, el lomo o el solomillo.

El arte del corte

El fileteado fino para cachopos o la obtención de filetes de ternera gallega requiere una técnica depurada que previene accidentes laborales comunes. "Los dedos siempre deben colocarse hacia dentro para que el cuchillo deslice sobre el nudillo".

El uso de hojas en media luna permite un avance continuo en vaivén a contraventa, garantizando que la fibra de la carne conserve su máxima ternura en cocina.

Lejos de desecharse, los subproductos grasos forman parte de una cadena industrial de reaprovechamiento: "Con este sebo se elabora el 90% de las cremas hidratantes para la piel y el 80% de los maquillajes".

En su carnicería una empresa externa recoge este sebo tres días por semana en las cámaras de la carnicería.

La rutina diaria de una carnicería tradicional arranca temprano gestionando los pedidos directos para restaurantes del municipio.

El oficio concluye en el mostrador cara a cara con el cliente de toda la vida, ajustando el peso exacto a ojo y preparando desde chuletas de cerdo hasta carne picada según los discos de la máquina.