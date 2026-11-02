Un experto en agricultura en España: "Hay muchas nuevas plantaciones en Marruecos. En 3 años producirán al 100%"

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LO ESENCIAL Las claves El ingeniero técnico agrícola Pepe Cuadrado advierte que las nuevas plantaciones de aguacate en Marruecos alcanzarán su máximo rendimiento en unos tres años. Marruecos se consolida como el gran competidor de España en cultivos subtropicales y horticultura gracias a fincas de gran tamaño que alcanzan hasta las 200 hectáreas. En España también se registran nuevas plantaciones en zonas como Cádiz y Huelva que aumentarán considerablemente la oferta del mercado en los próximos ejercicios. El sector analiza si la demanda europea será capaz de absorber este volumen adicional de producción o si la sequía y la escasez de agua frenarán dicho crecimiento.

La agricultura española tiene cada vez más dificultades para competir con algunos de sus vecinos del Mediterráneo. Uno de los principales desafíos llega desde Marruecos, un país que ha reforzado su capacidad productiva durante los últimos años y que amenaza con ganar todavía más peso en el mercado europeo.

Sus nuevas plantaciones, especialmente de aguacate, podrían alcanzar su máximo rendimiento en apenas tres años. Así lo advierte Pepe Cuadrado, ingeniero técnico agrícola y asesor especializado en cultivos subtropicales, durante su intervención en Agrolife Podcast.

El experto analiza la evolución del sector, las diferencias entre las explotaciones españolas y marroquíes y el futuro de un mercado que podría enfrentarse a un importante aumento de la oferta.

"Hay muchas plantaciones en Marruecos nuevas, muchas plantaciones en la parte de Cádiz y Huelva nuevas", explica Cuadrado. "De aquí a 3 años se va a poner la producción al 100% de las fincas que hay".

Para ilustrarlo, señala que en una explotación de 100 hectáreas puede ocurrir que el 60% de la superficie tenga árboles de más de cuatro o cinco años, mientras que el resto todavía se encuentre en una fase inicial de crecimiento.

El competidor: Marruecos

El problema es que estas nuevas explotaciones no tardarán demasiado en incorporarse plenamente al mercado. El aguacate necesita varios años para desarrollar su capacidad productiva, por lo que las plantaciones recientes irán aumentando sus cosechas progresivamente.

Esta evolución puede provocar un incremento considerable de la oferta durante los próximos ejercicios. Así, el especialista no duda de la capacidad productiva del país vecino.

"Marruecos es un Ferrari a nivel de producción, o sea, las fincas de Marruecos son espectaculares", afirma. También lo considera "el gran competidor ahora mismo de la agricultura española", tanto en cultivos subtropicales como en horticultura.

Una de las principales diferencias está en las dimensiones de las explotaciones. Mientras que en España una finca grande puede tener cinco, seis o diez hectáreas, en Marruecos existen explotaciones de hasta 200 hectáreas.

A ello se suman terrenos llanos, condiciones climáticas favorables y sistemas de producción que permiten obtener buenos rendimientos. Sin embargo, el crecimiento también tiene obstáculos.

La sequía y la disponibilidad de agua pueden limitar el desarrollo de determinadas plantaciones, especialmente en zonas con acuíferos sobreexplotados. De hecho, Cuadrado advierte de que el mercado tendrá que demostrar si es capaz de absorber todo ese volumen.

"Te tienes que esperar a 3 años a ver cómo fluctúa el mercado y si es capaz de absorberlo o no", señala. Una incógnita que, según el experto, permitirá comprobar de aquí a 2030 si la demanda europea puede asumir la producción adicional de aguacate.