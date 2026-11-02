Buscan voluntarios para vivir gratis en Dinamarca: ofrecen alojamiento a cambio de cuidar animales 24 horas a la semana

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LO ESENCIAL Las claves Una granja en la isla danesa de Bornholm busca hasta dos voluntarios para colaborar en el cuidado de animales y mantenimiento rural durante noviembre de 2026. Ofrecen alojamiento gratuito en una casa vagón equipada, uso de bicicletas y espacio para autocaravanas a cambio de unas 24 horas de trabajo semanales. Las labores principales incluyen cuidar a un perro, dos caballos y un gato, además de tareas de jardinería, pintura y preparación de leña. La estancia mínima es de una semana y exige cumplir con normas como la prohibición estricta de fumar.

Vivir en una isla danesa, rodeado de naturaleza y animales, sin pagar alojamiento. Esta es la propuesta de una anfitriona que busca voluntarios para colaborar en una pequeña granja de la isla de Bornholm, en Dinamarca.

La oferta combina el cuidado de mascotas, algunas tareas de mantenimiento y la posibilidad de conocer en un entorno rural a cambio de dedicar unas horas semanales al trabajo.

La iniciativa, publicada en Workaway bajo el título Help around the house and house sitting, está dirigida a personas interesadas en experimentar una forma de vida diferente y dispuestas a colaborar en las necesidades cotidianas de la propiedad.

La anfitriona, una mujer jubilada de origen alemán que lleva 35 años viviendo en Dinamarca, cuenta con experiencia como agricultora, profesora y educadora social. Actualmente vive sola en la granja y busca ayuda durante noviembre de 2026, con la posibilidad de prolongar la estancia hasta Navidad.

El periodo mínimo para participar es de una semana, por lo que puede resultar interesante tanto para quienes desean una escapada temporal como para aquellos que buscan pasar más tiempo en el extranjero.

Alojamiento gratuito

Uno de los principales atractivos de la oferta es la posibilidad de convivir con varios animales. Los voluntarios deberán atender a Chilli, un perro de raza border collie; dos caballos, Milo y Minza, cruces de razas noruega y árabe; y un gato.

Además del cuidado de las mascotas, las tareas incluyen labores habituales de mantenimiento, como jardinería, cortar setos, realizar pequeños trabajos de pintura y preparar leña. También se contempla el cuidado de la casa cuando la propietaria se ausente.

La dedicación habitual ronda los 24 horas semanales. Sin embargo, durante los periodos de house-sitting, las responsabilidades se reducen a unas dos horas diarias durante seis días a la semana. En estas estancias, el voluntario debe hacerse cargo de su propia comida.

A cambio de la colaboración, la anfitriona ofrece alojamiento en una casa vagón privada, equipada con estufa y una pequeña cocina. El baño y la cocina principal de la propiedad son compartidos.

La estancia está pensada para un máximo de dos voluntarios, por lo que además puede encajar con una pareja que quiera vivir esta experiencia conjuntamente. Además, la propietaria acepta autocaravanas y ofrece bicicletas sin coste adicional para desplazarse por los alrededores.

El acceso a internet es limitado, un aspecto que conviene tener en cuenta antes de organizar el viaje, especialmente para quienes necesiten trabajar a distancia.

Entre las condiciones figuran la prohibición de fumar y las restricciones al consumo indebido de alcohol y drogas.

Para quienes buscan viajar con un presupuesto ajustado y están dispuestos a colaborar en las tareas de una granja, la propuesta permite conocer la vida rural de Dinamarca a cambio de trabajo, aunque no constituye un empleo remunerado.