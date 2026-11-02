Ángel, propietario de 12 pisos en alquiler: "Me compré mi primera vivienda a los 26 años y hoy genero 5.500 euros al mes"

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LO ESENCIAL Las claves Ángel comenzó a invertir a los 26 años con 30.000 euros ahorrados y actualmente posee 12 pisos en la zona de Valladolid. Sus inmuebles le generan un flujo de caja (cashflow) neto de unos 5.500 euros mensuales tras descontar el pago de las hipotecas. Prefiere vivir de alquiler en un chalet de 1.100 euros al mes, coste que cubre íntegramente con las rentas de dos de sus propiedades. Su próximo proyecto empresarial consiste en adquirir un edificio entero para transformar cinco viviendas obsoletas en 14 apartamentos.

Ángel comenzó su trayectoria en el sector inmobiliario a los 26 años, cuando invirtió 30.000 euros ahorrados tras trabajar como asalariado. Seis años después, cuenta cómo ha logrado consolidar hasta 12 pisos en la zona de Valladolid en el canal de YouTube de Libertad Inmobiliaria.

El punto de inflexión de su vida se produjo tras cambiar su mentalidad financiera respecto a los ahorros. En lugar de destinar el dinero acumulado a la compra de un vehículo, decidió arriesgarse e invertir: "Cambié la mentalidad de destinar el dinero a un coche para ponerlo en mi primer piso", señala.

Aquella primera adquisición no tuvo lugar en la capital vallisoletana, sino en un municipio cercano muy económico donde compró una vivienda por menos de 48.000 euros. Tras dar el primer paso, comprobó que el mercado inmobiliario podía convertirse en un motor para generar ingresos pasivos recurrentes.

Con el paso de los años, su cartera ha crecido hasta alcanzar una rentabilidad muy destacable tras el pago de sus cuotas hipotecarias. A día de hoy, el conjunto de sus inmuebles le genera "un cashflow aproximado, después de pagar las hipotecas, de unos 5.500 euros mensuales", aportándole total libertad financiera.

Su última compra ha sido una quinta planta con ascensor en el barrio de La Rondilla (Valladolid), un inmueble de 68 metros cuadrados comprado por 95.000 euros. Tras realizar una reforma integral de casi 12.000 euros, la vivienda se destinará al alquiler tradicional bajo un seguro de impago.

Para esta última operación, Ángel logró negociar una financiación bancaria del 90%, aportando unos 27.000 euros de su bolsillo. Con un alquiler estimado de 800 euros mensuales, el activo le aportará un beneficio neto positivo de casi 300 euros mensuales de forma pasiva.

Pese a poseer 12 viviendas en propiedad, el inversor prefiere vivir de alquiler en un chalet valorado en más de medio millón de euros. Como él mismo explica, pagar una renta mensual de 1.100 euros le evita descapitalizarse, consiguiendo que dos de sus pisos le paguen íntegramente el hogar donde reside.

Retos a futuro

Lejos de detenerse, su siguiente paso empresarial supone dar un salto cualitativo al adquirir un edificio entero en un municipio cercano a Valladolid. El proyecto permitirá transformar un inmueble de cinco viviendas obsoletas en 14 apartamentos, pasando a competir en una liga de mayor envergadura.

Para Ángel, el verdadero éxito de la inversión inmobiliaria está en disponer de tiempo libre sin depender de una nómina. Como aconseja a quienes buscan empezar, la clave para superar los temores iniciales es analizar las cuentas con rigor y atreverse a dar el paso.