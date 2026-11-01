En vigor: los trabajadores que trabajen durante 6 horas seguidas deben descansar como mínimo 15 minutos

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores exige un descanso mínimo de 15 minutos para jornadas continuadas de más de seis horas. En el caso de los menores de 18 años, el descanso se amplía a 30 minutos cuando la jornada continuada excede las cuatro horas y media. Este periodo de pausa solo cuenta como tiempo de trabajo efectivo si así lo estipula el convenio colectivo o el contrato laboral. La normativa fija un descanso mínimo de 12 horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente, y un máximo de nueve horas diarias ordinarias.

“Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un periodo de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos”. Así de claro lo deja el Estatuto de los Trabajadores.

En concreto, su artículo 34.4 que añade otro matiz importante: “Este periodo de descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por convenio colectivo o contrato de trabajo”.

Recordemos que el artículo 34, en general, regula el derecho a la pausa o descanso durante la jornada laboral continuada. Y hace matizaciones que deben ser tenidas en cuenta por los trabajadores.

Menores de 18 años

Una de esas matizaciones indicadas tiene que ver con los menores de 18 años. Y es que, en su caso, ese periodo mínimo de descanso se amplía hasta los 30 minutos en ese tipo de jornada.

Eso sí, hace una matización que debe ser tenida en consideración: “Deberá establecerse siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de cuatro horas y media”.

Otro punto importante a reseñar, tal y como recoge la norma, es que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo.

Y este otro: “La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”.

Preaviso

Volviendo al convenio colectivo, el texto indica que por este método, o por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, “se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año”.

¿Y qué ocurre si no hay acuerdo o convenio colectivo? Entonces, la empresa puede distribuir de manera irregular a lo largo del año el 10% de la jornada de trabajo.

“Dicha distribución deberá respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de aquella”, especifica el ET.

Otros aspectos destacables del citado artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores es que, entre el final de una jornada, y el arranque de la siguiente, debe transcurrir un periodo mínimo de 12 horas.

Y que la jornada ordinaria de trabajo no puede superar las 40 horas semanales de empleo efectivo de promedio en cómputo anual.

Por último, el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no puede ser superior a nueve diarias. Será así siempre y cuando no exista otra distribución según el convenio colectivo o un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En cualquier caso, deben respetarse los descansos.