Montaje de Víctor Manuel con un albañil en una imagen creada con IA. Redes sociales / IA

Víctor Manuel, albañil español en Holanda: “Te dan manutención, una vivienda y un curso de poner ladrillos”

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LO ESENCIAL Las claves Víctor Manuel, un albañil español, decidió migrar a Holanda para trabajar en el sector de la construcción a través de una multinacional de recursos humanos. Para adaptarse a las diferencias técnicas entre ambos países, recibió un curso de formación de tres semanas para aprender la metodología local de colocación de ladrillos. El trabajador destaca que el proceso incluye dinero para la manutención, vivienda y transporte, lo que le garantiza estabilidad laboral y logística. Su partida se produce en un contexto donde España sufre un déficit de 700.000 obreros en el sector de la construcción por el envejecimiento de la plantilla y la falta de relevo.

Víctor Manuel se ha dedicado toda su vida a lo que popularmente se conoce como poner ladrillos. Un sector, el de la construcción, que, en España, está carente de mano de obra. Si nos atenemos a las estadísticas de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), son necesarios 700.000 obreros.

Una cifra que se ha disparado principalmente por dos circunstancias entrelazadas: una, el envejecimiento de la plantilla; y, dos, la falta de relevo en el sector.

Sin embargo, hay personas que, pese a esta carencia, deciden salir fuera de España. En su caso, se mudó a Holanda, como él mismo señala en un vídeo colgado en YouTube, "para trabajar en el sector de la construcción".

Diferentes técnicas

Con tantos puestos de trabajo por cubrir en España, suena un poco extraño que personas como Víctor Manuel decidan cambiar de país para ejercer su profesión. En el momento de realizar el vídeo, llevaba siete meses trabajando en Holanda.

¿Qué método utilizó para dar el salto? En su caso, usó una empresa que encontró por Internet llamada Covebo. Se trata de una multinacional europea que está especializada en la consultoría y servicios de recursos humanos para la selección de personal cualificado y no cualificado.

En concreto, su labor es la de actuar como agencia de colocación para trabajadores, especialmente españoles, en Países Bajos. Y los sectores donde suele poner el foco son la construcción, la técnica, la logística y la producción.

“He venido a poner ladrillos”, subraya en las redes sociales. ¿Por qué este énfasis? ¿No se dedican a ello los albañiles?

Porque, como él mismo relata, la forma de poner ladrillos no es la misma en Holanda que en España.

Por eso, recibió un curso de formación “de dos semanas” que, al final, se convirtieron en tres. “Es muy necesario conocer todas las técnicas para colocar los ladrillos. Nunca antes había hecho esto así en España”, remarca.

Y continúa indicando que, además de la formación, “recibes dinero para tu manutención y tienes casa y transporte”. Por último, concluye indicando que “encontrar una empresa como Covebo garantiza estabilidad en el trabajo, la vivienda y el transporte”.