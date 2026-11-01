Priscila, albañila autónoma con más de 10 años de experiencia: "No me iría a una empresa por menos de 2.000 € al mes"

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LO ESENCIAL Las claves Priscila, albañila autónoma en Asturias desde hace más de una década, asegura que no aceptaría trabajar para una empresa por un sueldo inferior a 2.000 euros mensuales. Para iniciar su negocio vendió su coche e invirtió en una furgoneta, superando los prejuicios iniciales de clientes que dudaban de su capacidad por ser mujer. Pese al duro desgaste físico del oficio, valora la independencia que le permite gestionar sus horarios y viajar a Brasil a visitar a su familia. Defiende una mayor presencia femenina en el sector de las reformas para normalizar el trabajo de las mujeres en la construcción y romper estigmas.

Priscila llegó a Asturias desde Brasil con 23 años y acumula más de una década vinculada al sector de las reformas. La profesional repasó su trayectoria en el canal de YouTube de Sector Oficios Podcast, abordando los retos de emprender en un ámbito tradicionalmente dominado por los hombres.

Tras trabajar un año con contrato en una empresa de reformas, decidió establecerse como autónoma para ofrecer servicios de pintura, mudanzas y desescombro. Para financiar sus inicios en el negocio, vendió su vehículo personal e invirtió en una furgoneta industrial para transportar materiales por su cuenta.

Sus inicios estuvieron marcados por la desconfianza inicial de algunos clientes ante la presencia de una mujer al frente de las obras. En la entrevista evoca situaciones absurdas, donde los propietarios le preguntaban dónde estaba el encargado: "Faltan más mujeres en el sector para que se normalice", indica.

Pese a los prejuicios, la calidad de sus acabados y la profesionalidad le permitieron afianzar una clientela fiel en el mercado asturiano. Su método de trabajo prioriza la transparencia y la honestidad, aportando los materiales desde el primer día para transmitir seguridad a los dueños de las viviendas.

La flexibilidad que otorga la autonomía compensa las dificultades de la gestión diaria y las largas jornadas laborales. Al sopesar las ventajas de trabajar por cuenta propia frente a la contratación tradicional, Priscila es clara: "No me marcharía a una empresa por menos de 2.000 euros al mes".

Esa independencia le permite gestionar sus propios horarios y organizar periodos de descanso prolongados para visitar a su familia en Brasil. No obstante, el esfuerzo físico es notable: "Saqué de un piso hasta 14.000 kg de escombro pesados en báscula, todos pasados por mi mano saco a saco", exclama.

El desgaste corporal derivado del trabajo constante sobre las estructuras la lleva a plantearse su futuro profesional con realismo. La especialista es consciente de las exigencias del oficio y reconoce abiertamente que no piensa estar toda la vida en la reforma, porque es muy machacante para el cuerpo.

Mayor presencia

A pesar del sacrificio físico, Priscila defiende el incremento de la presencia femenina en las obras para normalizar su participación activa. Bajo su criterio, incorporar más oficiales ayudará a romper estigmas sociales, demostrando que la destreza en los trabajos de construcción no depende del género del trabajador.

Su testimonio refleja el valor de la reinvención personal y la dedicación profesional en el ámbito de las reformas. Afianzada en el mercado asturiano, la trabajadora continúa desarrollando su polivalencia en el sector con el compromiso de ofrecer un servicio de calidad, limpio y adaptado a sus clientes.