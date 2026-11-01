La oposición de Adif con sueldos de hasta 3.000 € al mes: "El 95% lo compagina con su trabajo e incluso con su familia"

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LO ESENCIAL Las claves Adif oferta 524 plazas en 2026 para la posición de Factor de Circulación de Entrada, con salarios que oscilan entre los 30.000 y los 40.000 euros brutos al año. Según el centro CEFF Formación, el 95% de los opositores compagina el estudio con su empleo actual o la vida familiar al no requerir dedicación exclusiva. Para optar a las plazas se exige Bachillerato o FP de grado medio y superar un examen tipo test de nueve temas, un examen de inglés nivel A2 y pruebas psicotécnicas. El puesto de trabajo incluye 25 días laborables de vacaciones, seis días de asuntos propios y 12 días adicionales por reducción de jornada.

Conseguir un empleo fijo con un sueldo que puede superar los 3.000 euros brutos al mes es una de las posibilidades que ofrece el sector ferroviario.

Entre las opciones que destaca la oposición de Factor de Circulación de Entrada de Adif, una convocatoria que en 2026 cuenta con más de 500 plazas y que, según CEFF Formación, permite preparar el examen sin dejar de lado el trabajo o la vida familiar.

"El 95% lo compagina con su trabajo e incluso con su familia", explican desde el centro de formación al hablar de los aspirantes que se preparan para conseguir una plaza. Una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral sin tener que dedicarse en exclusiva al estudio durante meses.

Plazas y sueldos

El Factor de Circulación es el profesional encargado de gestionar el tráfico de trenes desde los puestos de mano y otros centros operativos. Entre sus responsabilidades se encuentran coordinar los movimientos ferroviarios, controlar las señales y los desvíos y actuar ante posibles incidencias para garantizar la seguridad de la circulación.

En el vídeo difundido por CEFF Formación, el centro explica que el salario parte de los 30.000 brutos anuales y puede alcanzar los 40.000 euros, dependiendo del destino.

Estas cantidades equivalen a entre 2.500 y 3.333 euros brutos mensuales en 12 pagas, aunque la nómina final depende de las condiciones laborales y los complementos aplicables.

A esta retribución se suman, según la información del vídeo, 25 días laborables de vacaciones, seis días de asuntos propios y otros 12 vinculados a la reducción de jornada.

La convocatoria de 2026 contempla 524 plazas para esta categoría, de acuerdo con los datos facilitados. Se trata, por tanto, de una de las opciones que pueden valorar quienes desean acceder al empleo público ferroviario.

Otro de los atractivos que destaca CEFF Formación es la estructura de las pruebas. Para presentarse, los aspirantes necesitan, con carácter general, el título de Bachillerato o una titulación de Formación Profesional de grado medio o superior, además de cumplir los requisitos establecidos en las bases oficiales.

El examen incluye preguntas tipo test sobre el temario, una prueba de inglés de nivel básico, orientativamente A2, y ejercicios psicotécnicos para evaluar capacidades como el razonamiento lógico, la atención y la percepción.

"Es tipo test con nueve temas, inglés A2 y psicotécnicos; de lo más fácil que hay en el sector", señalan desde CEFF Formación en el vídeo, donde también destacan la relación entre la dificultad de la prueba y el número de plazas ofertadas.

No obstante, superar el proceso exige preparar las materias y cumplir los criterios de puntuación de la convocatoria. Los aspirantes que consigan una plaza deberán superar también el reconocimiento médico y completar la formación habilitante necesaria para ejercer sus funciones.

La posibilidad de estudiar mientras se mantiene un empleo es uno de los aspectos que más destaca el centro.

De esta forma, los candidatos pueden organizar su preparación alrededor de sus obligaciones laborales y familiares sin renunciar de entrada a sus ingresos.

Además, CEFF Formación apunta en el vídeo que hay candidaturas previstas hasta 2030. Las plazas y las condiciones concretas, sin embargo, dependerán de las futuras ofertas de empleo y de sus respectivas bases.