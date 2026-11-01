Isabel Rodríguez, dueña de 3 viviendas: "Si al especulador no le pones límite, donde había una renta te sacará 2, 3 o 4 pisos"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Rodríguez defiende limitar el precio del alquiler y la especulación para evitar que los inmuebles se dividan abusivamente en múltiples alojamientos. La ministra de Vivienda cuenta con tres propiedades en Ciudad Real y declaró percibir 5.130 euros anuales por el arrendamiento de inmuebles. Su patrimonio declarado incluye un sueldo ministerial de 79.415,16 euros brutos, 24.301 euros en activos financieros y 135.000 euros pendientes de hipoteca. Rodríguez aboga por regular el mercado para frenar el trasvase hacia pisos turísticos o alquileres temporales y reclama ampliar la vivienda pública.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defiende la intervención del mercado inmobiliario para contener los precios del alquiler y facilitar el acceso a una vivienda.

En una entrevista con El Periódico, la dirigente socialista ha insistido en la necesidad de poner límites a la especulación y ha cuestionado las fórmulas que convierten pisos familiares en alojamientos más pequeños para aumentar los ingresos.

"Si al especulador no le pones límite, donde había una renta te sacará 2, 3, 4 o 5", ha afirmado al referirse a la transformación de viviendas en múltiples habitaciones.

Rodríguez considera que esta práctica puede favorecer situaciones de hacinamiento y defiende que cualquier aumento de la densidad debe respetar las condiciones de habitabilidad y contar con límites de precios.

Pero, más allá de sus posiciones sobre el mercado inmobiliario, la declaración de bienes y rentas que presentó en el Congreso permite conocer el patrimonio que tenía la ministra cuando tomó posesión de su escaño en la XV Legislatura.

3 viviendas y alquileres

Según los datos publicados por RTVE en su buscador de declaraciones patrimoniales de los diputados, Rodríguez declaró tres propiedades inmobiliarias en Ciudad Real, adquiridas en 2004, 2011 y 2018.

La primera es una vivienda con plaza de garaje y trastero, de la que posee el 50% en pleno dominio. La segunda, también con trastero, corresponde igualmente a una participación del 50%. La tercera figura como propiedad íntegra e incluye una plaza de aparcamiento.

La documentación recoge, además, 5.130 euros anuales procedentes del arrendamiento de inmuebles, una de las fuentes de ingresos consignadas en su declaración. En el apartado de retribuciones también aparece el sueldo que percibía entonces como ministra de Política Territorial: 79.415,16 euros brutos anuales.

En cuanto a sus recursos financieros, la dirigente socialista declaró 13.511,07 euros en una cuenta corriente y un plan de pensiones valorado en 10.790 euros. Su patrimonio financiero sumaba, por tanto, 24.301,07 euros.

La declaración también incluía tres préstamos hipotecarios vinculados a sus propiedades. El importe pendiente de devolución ascendía a 135.000,64 euros, según los datos publicados por RTVE. La relación patrimonial recogía asimismo dos vehículos: un Seat Ibiza y un Volkswagen Passat.

Conviene tener en cuenta que estas cifras corresponden a la declaración vinculada al ejercicio económico de 2022 y fueron facilitadas por los propios diputados mediante el formulario obligatorio del Congreso. Por ello, la información declarada en aquel momento no necesariamente refleja la situación patrimonial actual de la ministra.

Así, en la entrevista, Rodríguez sostiene que la regulación del alquiler no reduce necesariamente el número de contratos, sino que puede frenar la rotación de las viviendas hacia otros usos más rentables.

Como ejemplo, cita el auge de los pisos turísticos, los alquileres temporales y las habitaciones, y reclama ampliar el parque público de vivienda.