El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Europa Press

Hacienda confirma que los mayores de 65 años podrán donar su vivienda habitual a sus hijos sin pagar IRPF

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LO ESENCIAL Las claves Los mayores de 65 años están exentos de tributar en el IRPF por la ganancia patrimonial al donar su vivienda habitual a sus hijos. Para aplicar la ventaja fiscal, la casa debe haber sido la residencia habitual durante al menos tres años y haberlo sido en el momento de la transmisión o en los dos años previos. La exoneración solo afecta al IRPF del donante; el hijo que recibe el inmueble debe abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones según su comunidad autónoma.

La casa en la que reside una persona suele ser el resultado de décadas de esfuerzo y ahorro. Por eso, decidir quién la recibirá y en qué momento hacerlo es una cuestión que muchas familias se plantean cuando los padres alcanzan una edad avanzada.

Una de las alternativas es poner el inmueble a nombre de los hijos antes de que se produzca el fallecimiento. Sin embargo, este trámite tiene implicaciones fiscales que conviene valorar para evitar sorpresas con Hacienda.

En este ámbito, los contribuyentes que superan los 65 años cuentan con un tratamiento particular: la normativa del IRPF permite no declarar la plusvalía obtenida al donar la vivienda en la que han residido habitualmente, siempre que se respeten los requisitos que establece la ley.

La clave está en el artículo 33.4.b de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que establece que están exentas las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de la vivienda habitual por contribuyentes mayores de 65 años.

La medida puede resultar especialmente relevante cuando el inmueble se compró hace décadas y su valor se ha incrementado considerablemente.

En una transmisión gratuita, la operación puede generar una ganancia patrimonial para el propietario, pero, si se cumplen los requisitos de la exención, esa ganancia no se integra en el IRPF del mayor de 65 años.

La propia Agencia Tributaria señala que las transmisiones gratuitas están sujetas, en principio, tanto al IRPF del transmitente como al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones del receptor, por lo que la exención del IRPF no significa que toda la operación quede libre de impuestos.

No obstante, existe un requisito fundamental: que el inmueble tenga la consideración fiscal de vivienda habitual.

El Reglamento del IRPF establece que la vivienda debe haber constituido la residencia habitual durante al menos tres años, salvo determinadas circunstancias.

Además, para aplicar esta exención, debe ser la vivienda habitual en el momento de la transmisión o haberlo sido en algún momento de los dos años anteriores.

Precisamente, la Dirección General de Tributos ha vuelto a poner el foco en este requisito en su consulta vinculante V0217-26, publicada en febrero de 2026.

En ella, un contribuyente mayor de 65 años había dejado de vivir en su antigua vivienda habitual hacía más de 14 años y la tenía alquilada.

Hacienda concluyó que no podía aplicar la exención porque habían transcurrido más de dos años desde que dejó de ser su residencia habitual.

Además, el hijo que recibe la vivienda no queda exento automáticamente: como donatario, está sujeto al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya regulación y beneficios fiscales dependen en buena medida de la comunidad autónoma competente.

En el caso de un inmueble situado en España, si el donatario es residente, la competencia corresponde con carácter general a la comunidad autónoma donde esté situado el inmueble.

Por tanto, la ventaja fiscal para los mayores de 65 años es real, pero debe interpretarse correctamente: la exención afecta a la ganancia patrimonial del donante en el IRPF, no convierte la donación de la vivienda en una operación libre de impuestos.