Fran, pescadero: "El bacalao en seis meses ha pasado de valer 11,85€/kg a 17,85 €/kg y el de temporada subirá otros 6 €"

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LO ESENCIAL Las claves El precio del bacalao se encarece drásticamente al pasar de 11,85 a 17,85 euros por kilo en menos de seis meses, con una previsión de subir otros 5 ó 6 euros en la versión de temporada. Las mayores subidas de precio se concentran en el pescado congelado y procesado, afectando también a variedades de consumo habitual como la rosada o el pez espada. El sector sufre por los cambios en los hábitos de consumo, la fuerte competencia de los supermercados y la falta de relevo generacional debido a las exigentes condiciones del oficio.

El precio del pescado se ha convertido en una preocupación para muchos consumidores españoles. Aunque las tarifas del producto fresco fluctúan habitualmente en función de la temporada y las capturas, algunas variedades han experimentado encarecimientos especialmente pronunciados durante los últimos meses.

El bacalao es uno de los ejemplos más destacados, con subidas que afectan tanto al bolsillo de las familias como a la actividad de las pescaderías tradicionales. Francisco, pescadero con experiencia en el sector, explica que el comportamiento del pescado fresco es muy diferente al de otras variedades.

"El pescado fresco funciona un poco como la bolsa y sube y baja constantemente según la temporada y el volumen de capturas en las lonjas", señala. Sin embargo, advierte de que el pescado congelado y procesado ha sufrido incrementos mucho más acusados.

El bacalao, en alza

Entre los productos que más han subido destaca el bacalao. Según detalla Francisco, su precio ha pasado de 11,85 euros por kilo a 17,85 euros en menos de seis meses. Esto supone un incremento de seis euros por kilogramo, una diferencia considerable para quienes compran este pescado de manera habitual.

Además, las perspectivas no son especialmente favorables para los consumidores. El pescadero prevé que el bacalao salado de temporada pueda encarecerse otros cinco o seis euros por kilo.

La rosada, muy consumida en Málaga, y el pez espada también figuran entre las variedades que han registrado importantes aumentos. Esta evolución se enmarca en una tendencia alcista que también se aprecia en los mercados mayoristas.

Los datos históricos de Mercasa sitúan el precio medio del bacalao fresco en torno a las 7,19 euros por kilo en 2021, frente a los aproximadamente 10,41 euros de 2025. La reducción de las capturas, los costes de procesamiento y transporte y los repuntes estacionales de la demanda contribuyen a explicar esta evolución.

El encarecimiento no es el único desafío al que se enfrenta el sector. Francisco asegura que los hábitos de compra también están cambiando.

Algunas familias concentran sus compras a principios de mes, cuando disponen de mayor presupuesto, mientras que otras aprovechan las bajadas del pescado fresco para congelarlo.

A ello se suma la competencia de los supermercados, que ofrecen pescado limpio y envasado con mayor comodidad. Aunque estos productos pueden resultar más caros, permiten ahorrar tiempo y evitar esperas.

El relevo generacional es otro de los grandes problemas. Según el pescadero, cada vez hay menos jóvenes interesados en continuar con el oficio, marcado por jornadas largas, trabajo físico y madrugones desde las cinco de la mañana.

Además, gestionar un producto perecedero exige calcular cuidadosamente las compras para evitar desperdicios y pérdidas económicas.