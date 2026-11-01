Antonio, propietario de 9 pisos en alquiler: "Los jóvenes no se independizan porque buscan el ocio, salir y no ahorrar"

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LO ESENCIAL Las claves El inversor inmobiliario Antonio Laureiro, de 36 años y con nueve pisos en propiedad, atribuye las dificultades de emancipación de los jóvenes a la falta de ahorro, de esfuerzo y a la prioridad que dan al ocio. Asegura que existen inmuebles asequibles entre 53.000 y 60.000 euros en municipios de la Comunidad Valenciana, pero señala que muchos jóvenes los rechazan por ser pisos sin ascensor o no estar en grandes ciudades. Laureiro defiende su propia trayectoria como ejemplo de disciplina económica y afirma que para conseguir su patrimonio inmobiliario lleva nueve años sin irse de vacaciones.

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para los jóvenes en España.

Los precios de compra y alquiler, junto con las dificultades para ahorrar con los salarios actuales, complican cada vez más la posibilidad de abandonar el hogar familiar.

Sin embargo, hay quienes consideran que el esfuerzo personal y la capacidad de ahorro también influyen en esta situación.

Es el caso de Antonio Laureiro, un inversor inmobiliario de 36 años que cuenta con nueve propiedades en alquiler y que ha expuesto su visión sobre las dificultades de emancipación de las nuevas generaciones.

Durante su intervención, Laureiro ha defendido que existen oportunidades para acceder a una vivienda a precios relativamente asequibles, aunque ha criticado las prioridades que, a su juicio, tienen algunos jóvenes.

"Desde los 16 hasta los 34 años, en ese margen no pueden emanciparse ni buscarse una vivienda. Eso es normal porque, al final, lo que busca la gente joven, en mi opinión, es el ocio, salir y no ahorrar ni esforzarse", ha señalado.

El propietario ha puesto como ejemplo algunas de las viviendas que ofrece en la Comunidad Valenciana.

Según ha explicado, todavía es posible encontrar inmuebles por importes inferiores a los que se manejan en los principales núcleos urbanos, aunque sus características pueden no ajustarse a las preferencias de todos los compradores.

"Yo propongo pisos de 53.000 o 60.000 euros, que son muy asequibles, en un pueblo de la Comunidad Valenciana", ha afirmado.

Sin embargo, Laureiro ha explicado que algunos interesados descartan estas opciones porque buscan determinadas comodidades o prefieren vivir en grandes ciudades.

"Le dices a una persona joven que tienes un piso de 53.000 o 60.000 euros, pero es un tercero sin ascensor, y te dice que no. Quiere un piso con ascensor y en una gran ciudad", ha explicado.

Nueve propiedades a los 36

Laureiro ha utilizado su propia trayectoria como argumento para defender la importancia del ahorro y la constancia a la hora de construir un patrimonio inmobiliario.

"Hay muchas posibilidades y oportunidades, lo que pasa es que la gente joven no aprieta la máquina. Tengo 36 años y tengo 9 propiedades. Será por algo", ha asegurado.

El inversor también ha destacado los sacrificios personales que, según su relato, ha realizado para conseguir sus objetivos económicos. "Llevo nueve años sin irme de vacaciones", ha afirmado, aludiendo al esfuerzo que ha dedicado a sus inversiones.

Por último, el propietario ha hecho referencia a la relación que mantiene con las personas que viven en sus inmuebles. "Mis inquilinos están muy contentos conmigo", ha sostenido.

Sus declaraciones plantean una visión centrada en el ahorro y el esfuerzo individual, en un contexto en el que el elevado coste de la vivienda continúa condicionando las posibilidades de emancipación de buena parte de los jóvenes españoles.