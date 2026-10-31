Sergio, albañil autónomo de un pueblo con 21 años: "Hemos rechazado obras porque no hay personal, somos pocos jóvenes"

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LO ESENCIAL Las claves Sergio Pérez, albañil de 21 años de Santa Perpètua de Mogoda, planea crear una Sociedad Limitada junto a su hermano fontanero y abrir una tienda de reformas. El sector sufre una acusada falta de jóvenes y mano de obra, lo que obliga a su equipo a rechazar encargos de forma sistemática por falta de personal. El joven busca continuar el legado de su padre, quien perdió un negocio con 50 empleados tras la crisis de 2007, asumiendo los riesgos del oficio. A pesar de llevar seis años en las reformas, se considera un aprendiz y asume que dirigir su propia empresa le exigirá mayores responsabilidades y esfuerzo.

Con apenas 21 años y casi seis años a sus espaldas en el sector de las reformas, Sergio Pérez ha tomado una decisión a contracorriente de su generación: convertirse en empresario de la construcción.

Frente a la mano de obra joven y tras haber vivido de cerca la quiebra familiar de 2007, este albañil autónomo de Santa Perpètua de Mogoda tiene claro su objetivo: "Yo me quiero animar un poco más, voy a intentar tirarme a la piscina, si me caigo me caigo".

Su meta inmediata pasa por construir una Sociedad Limitada junto a su hermano José Luis, de 23 años, que es fontanero y electricista, y abrir una tienda física de reformas.

Su testimonio arroja luz sobre la escasez de profesionales en los oficios tradicionales y la ambición de un aprendiz decidido a liderar su propio proyecto.

La decisión de emprender en el sector de las reformas no responde a una ocurrencia improvisada, sino a una lectura directa de la realidad a pie de andamio.

Tras terminar la ESO y probar un ciclo formativo que abandonó por exceso de teoría, Sergio empezó a trabajar con su padre a los 16 años.

En este tiempo, la falta de perfiles jóvenes se ha convertido en su principal ventaja competitiva. "Jóvenes hay pocos, estamos rodeados siempre de gente de más de 30 años, yo llevo ya 6", explica Sergio.

La alta demanda contrasta fuertemente con la capacidad operativa de los profesionales en activo.

Según relata el propio albañil, su equipo actual trabaja subcontratado por otras compañías pero se ve obligado a rechazar encargos de forma sistemática por falta de mano de obra: "Hay muchas veces que hemos tenido que rechazar muchas obras por el hecho de que no hay personal".

El legado familiar

El salto empresarial de Sergio se produce con pleno conocimiento de los riesgos que entraña el sector.

Su padre levantó un negocio de reformas con dos tiendas físicas y 50 trabajadores en plantilla, pero lo perdió todo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007.

Lejos de alejarse del oficio, Sergio busca devolver el prestigio a la trayectoria de su progenitor: "Yo quiero seguir su legado, quiero abrir mi propia empresa y marcarme un nombre en esto".

A pesar de las advertencias recibidas sobre la dureza de los cobros y los clientes en la construcción, el joven mantiene su determinación intacta.

Pese a sus aspiraciones, Sergio mantiene una postura de estricta humildad respecto al oficio técnico. Mientras su hermano José Luis domina el cableado eléctrico y las instalaciones de fontanería, él se encarga de la albañilería pesada, el descombro y los rebozados.

"No me considero un albañil oficial porque no llego ni a la mitad a mi padre. De momento me considero aprendiz, hasta que mi padre me diga: 'Yo te veo ya cualificado'".

Consciente de que asumir la titularidad de una SL exigirá más horas y mayores responsabilidades que su actual jornada, Sergio concluye con pragmatismo: "Cuando sea jefe voy a tener que pringar más, pero si veo más dinero encantado".