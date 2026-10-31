Óscar Puente rinde cuentas sobre su patrimonio: cuatro viviendas, dos garajes y un sueldo de casi 78.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Puente cuenta con un patrimonio inmobiliario compuesto por cuatro viviendas (tres en Valladolid y una en Alicante) y dos plazas de garaje, según su última Declaración de Bienes y Rentas. El ministro de Transportes acumula una deuda pendiente de 400.870,30 euros repartida en cuatro préstamos hipotecarios con la Caja Rural de Zamora y Banco Santander. En 2025 percibió un salario bruto de 77.831,44 euros (56.792,82 euros netos) por su cargo al frente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Declara 1.947,47 euros en su cuenta corriente y suma más de 81.000 euros invertidos en dos fondos de pensiones con la Mutualidad de la Abogacía y Banco Santander.

Tras el desahucio de Maricarmen, acampadas como las de Sol en Madrid y en otras ciudades, dos reales decretos-ley de vivienda aprobados en Consejo de Ministros, y unas elecciones generales el próximo 29 de noviembre, está claro que la vivienda va a ser uno de los 'puntos fuertes' de los partidos en su campaña electoral. De hecho, ya lo está siendo en la precampaña.

Uno de los ministros que ya ha dado su punto de vista al respecto ha sido el titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente: "Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva", ha escrito en la red social X (antes Twitter).

¿Cuántas viviendas tiene Puente? Cuatro viviendas (tres de ellas en Valladolid y otra en Alicante) y dos plazas de garaje.

Préstamo hipotecario

El ministro tiene cuatro viviendas y dos plazas de garaje según la última Declaración de Bienes y Rentas presentada en el Registro de Intereses del Congreso de los Diputados en 2025.

Tres de esas viviendas están en Valladolid y figura como titular del 50% de la nuda propiedad en dos de ellas. En la tercera, está al 25%. Las dos plazas de garaje también están en la capital pucelana, y asimismo, al 50%. Lo mismo sucede con la vivienda de Alicante.

Por fechas, la primera de las viviendas la adquirió en 2003. Luego, en 2008, hizo lo propio con otra vivienda y las dos plazas de garaje. Por último, en 2013 compró la tercera de las viviendas, y la cuarta (la de Alicante) se remonta a 2025.

En este último año, el que también fuera en su día alcalde de Valladolid, suscribió un préstamo hipotecario con la Caja Rural de Zamora. ¿Montante? 173.000 euros. En el momento de presentación de la declaración, le quedaban por saldar 172.646 euros.

No es el único saldo pendiente que le queda. Así, en 2008 obtuvo una hipoteca de 130.540 euros del Banco Santander (le quedan pendientes 62.593 euros); en 2013, otra con la misma entidad por 232.000 euros (pendientes 149.745 euros); y, en 2021, con la Caja Rural de Zamora, por 50.000 euros (15.886,30 euros pendientes de pagar). En total, su deuda pendiente es de 400.870,30 euros.

Según el Portal de Transparencia, Óscar Puente tuvo unos ingresos brutos en 2025 como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de 77.831,44 euros. ¿Netos? 56.792,82 euros. De IRPF pagó 19.236,51 euros.

En su cuenta corriente de la Caja Rural de Zamora dispone de un saldo de 1.947,47 euros. Y posee dos fondos de pensiones: uno con Mutualidad de la Abogacía (42.479,40 euros) y otro con Banco Santander (38.783,40 euros).