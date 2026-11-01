El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, mostrando un billete de 50 euros en la tribuna del Congreso. Fernando Villar Efe

Gabriel Rufián, 44 años, sobre la vivienda: "En Madrid estoy de alquiler, aunque en Cataluña vivo en casa de mi madre"

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LO ESENCIAL Las claves Gabriel Rufián explica en 'Salvados' que vive de alquiler cuando está en Madrid y en casa de su madre al regresar a Cataluña. El portavoz de ERC denuncia que el principal problema del acceso al hogar es el rentismo y la especulación inmobiliaria. Rufián reclama valentía política para intervenir el mercado y tratar la vivienda como un derecho esencial y no como un activo financiero. Diversas fuerzas progresistas exigen crear un parque público de alquiler y fijar topes a las rentas para proteger a los inquilinos.

El debate sobre el acceso a la vivienda en España se ha incrustado en el centro de la agenda política nacional. Las dificultades para encontrar alquileres asequibles afectan a miles de ciudadanos, a poco más de un mes para las elecciones generales del 29-N y cuya problemática también salpica a los representantes políticos.

Durante su intervención en el programa Salvados de laSexta, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, reflexiona sobre su situación personal y residencial entre Madrid y Barcelona. A sus 44 años, el dirigente político combina su labor parlamentaria en la capital con su vida en Sabadell, su localidad de origen en Cataluña.

"Cuando estoy en Madrid vivo de alquiler y en Cataluña en casa de mi madre", explica Rufián al abordar su rutina y los elevados costes de arrendamiento. Esta declaración resume la dificultad que supone buscar un alquiler asequible, mucho más complicado en estos casos donde desplazarse es tan común.

La disparidad de precios entre el núcleo urbano y el resto del territorio complica la emancipación y la estabilidad financiera de la población. La escasez de oferta en las grandes ciudades exige soluciones estructurales urgentes por parte de las administraciones públicas competentes.

Desde el ámbito progresista se insiste en la necesidad de aplicar topes a las rentas para evitar abusos por parte de grandes tenedores. Rufián denuncia que la vivienda no debe ser tratada como un mero activo financiero, sino como un derecho esencial para toda la ciudadanía.

El dirigente parlamentario critica la falta de determinación legislativa para contener las continuas subidas en las mensualidades. "El problema de la vivienda es el rentismo y la imposibilidad de acceder a un hogar digno sin sufrir especulación", señala el político.

La protección de los inquilinos frente a desalojos y subidas desproporcionadas se ha convertido en una exigencia prioritaria en las Cortes. Diversas fuerzas parlamentarias demandan la creación de un parque público de alquiler que funcione como un muro de contención frente a las tensiones inflacionistas del mercado.

Soluciones

El reto de la vivienda realmente requiere llegar a acuerdos transversales que superen las discrepancias partidistas y ofrezcan estabilidad a largo plazo. La intervención constante de los precios y el fomento de las reformas en las grandes urbes son dos de los ejes clave para aliviar la carga económica en las familias españolas.

"Hace falta la valentía política de intervenir el mercado para cambiar de forma real la vida de la gente", sentencia Rufián. Garantizar un techo es un aspecto fundamental para evitar la vulnerabilidad social en todo el país, y aunque es un tema candente de cara a las próximas elecciones, el margen de mejora es amplio.