Expertos en nutrición coinciden: "No laves las cebollas ni las metas en una bolsa, mejor guárdalas en un lugar seco"

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LO ESENCIAL Las claves Las cebollas pueden conservarse fuera de la nevera durante más de un mes si se almacenan de forma correcta. Se debe evitar lavarlas antes de guardarlas y no introducirlas en bolsas de plástico cerradas para prevenir la humedad y el moho. Es recomendable guardarlas en un lugar seco, oscuro y ventilado, además de mantenerlas separadas de las patatas. Las cebollas ya cortadas deben conservarse en un recipiente cerrado dentro del frigorífico.

Conservar correctamente los alimentos es una de las claves para evitar el desperdicio en casa y mantener la despensa en buenas condiciones. Sin embargo, algunos productos habituales en la cocina necesitan unos cuidados específicos para prolongar su vida útil.

Es el caso de las cebollas, cuyo almacenamiento puede marcar la diferencia entre mantenerlas en buen estado durante semanas o tener que desecharlas antes de tiempo. Yannick, experto en frutas y verduras (@el_frutero_de_tiktok), explica que este alimento puede conservarse durante bastante tiempo sin necesidad de recurrir al frigorífico.

"Las cebollas te pueden aguantar más de un mes fuera de la nevera", señala. "Lo normal es guardarlas fuera de la nevera de hecho pero escucha, más de un mes las puedes tener".

No obstante, uno de los hábitos que conviene evitar es lavar las cebollas nada más llegar de la compra. Aunque limpiar los alimentos puede parecer una buena medida de higiene, hacerlo antes de almacenarlos añade humedad a su superficie y favorece su deterioro.

Por eso, lo recomendable es retirar los restos de tierra con un paño seco o un cepillo y reservar el lavado para justo antes de cocinarlas. De esta manera, se mantienen intactas las capas exteriores que protegen el interior del bulbo.

Tampoco es aconsejable introducirlas en bolsas de plástico cerradas. Estos recipientes dificultan la circulación del aire y pueden acumular condensación, creando un ambiente favorable para la aparición de moho y podredumbre.

En su lugar, es preferible usar cestas, cajas abiertas o mallas que permitan una ventilación continua.

Lugar seco, oscuro y ventilado

La ubicación también influye en la conservación. Yannick recomienda prestar especial atención a las condiciones de almacenamiento: "Si puedes colgarlas o trenzarlas pues mucho mejor. Y sobre todo guárdalas en un lugar seco, aireado y oscuro. Esto es para que no le salgan germinaciones".

La oscuridad ayuda a retrasar la aparición de brotes verdes, mientras que la ventilación reduce la acumulación de humedad. Además, conviene mantener las cebollas alejadas de fuentes de calor y evitar amontonarlas en exceso, ya que los golpes pueden acelerar su deterioro.

Otro detalle importante es no almacenarlas junto a las patatas. La humedad y los gases que desprenden ambos productos pueden favorecer que se estropeen o germinen antes.

Estas recomendaciones se aplican principalmente a las cebollas secas enteras. Las cebollas ya cortadas deben guardarse en un recipiente cerrado dentro de la nevera.

Las variedades dulces y las cebolletas tiernas también requieren cuidados distintos, ya que suelen conservarse durante menos tiempo a temperatura ambiente.