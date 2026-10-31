Eva Fernández, notaria: “La transferencia más segura en una compraventa de vivienda es la del Banco de España”

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LO ESENCIAL Las claves La notaria Eva Fernández advierte en el podcast 'Luxury Angels' que la transferencia vía Banco de España es el método de pago más seguro al ser inmediato e irrevocable. Alertan de que las transferencias ordinarias realizadas desde un teléfono móvil pueden cancelarse o retrocederse tras salir de la notaría, sin ofrecer seguridad inmediata al vendedor. El cheque bancario nominativo es otra alternativa recomendada, aunque un simple error en los apellidos impresos puede llegar a cancelar o posponer la firma de la compraventa. Las compraventas de vivienda en España registraron un incremento interanual del 1,3% en agosto, alcanzando las 94.600 operaciones según el Colegio de Registradores.

La compraventa de vivienda en España goza de buena salud. Los últimos datos de agosto sitúan la cifra en 94.600, según el Colegio de Registradores. Se trata de un incremento del 1,3% interanual.

Dadas las cantidades en que se mueven este tipo de transacciones, surgen las dudas para muchos compradores y vendedores. Y es que, como se suele decir en el argot popular, hay muchos 'aprovechaos’ que intentan sacar ‘tajada’ de este tipo de adquisiciones.

“La transferencia más segura en una compraventa de vivienda es la del Banco de España”, afirma la notaria Eva Fernández en el podcast ‘Luxury Angels’.

Riesgos

La notaria analiza en el mismo cuáles son los medios de pago y los riesgos de fraude que se pueden dar a la hora de comprar vivienda.

Y lanza el siguiente aviso: “Una transferencia bancaria ordinaria hecha desde el móvil se puede retroceder tras salir de la notaría”.

Dicho de otra forma, este medio de pago no ofrece seguridad inmediata al vendedor. La razón es muy sencilla: la orden puede revocarse.

Por eso, desde su punto de vista, es más recomendable usar cheque bancario nominativo o transferencia vía Banco de España. ¿Por qué esta última? ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Básicamente, la notaria los sintetiza en dos: es inmediata a la par que irrevocable.

“La transferencia ordinaria que uno hace desde su cuenta, desde su smartphone, o desde el banco con destino al vendedor no es firme ni definitiva. Se puede devolver, se puede retroceder, la puedo echar atrás”, remarca Fernández.

Y añade: “La que da mayor seguridad es la transferencia del Banco de España. Se hace de forma inmediata, en el mismo día, no se puede retroceder. El dinero siempre va a estar a disposición del vendedor”.

Además, concluye alertando sobre otra situación que se puede dar con el cheque bancario: “Un simple error en los apellidos del cheque puede cancelar la firma de una compraventa. Si el mismo no puede subsanarse en el momento, el resultado es posponer o cancelar la firma.