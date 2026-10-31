España necesita agricultores: faltan 200.000 trabajadores agrícolas y la edad media alcanza los 62 años

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LO ESENCIAL Las claves El sector agrícola español afronta un grave problema de falta de relevo generacional, con la necesidad de incorporar 200.000 nuevos trabajadores y una edad media de los titulares que ya alcanza los 62 años. Cerca del 70% de los agricultores supera los 56 años y podrían jubilarse en la próxima década, mientras que los menores de 35 años apenas representan el 3% de los responsables de explotaciones. Las dificultades económicas, el aumento de costes en energía e insumos, el acceso a la tierra y la baja rentabilidad impulsan el abandono del campo, reduciendo un 7,6% el número de explotaciones en la última década. La organización SOS Rural advierte que las subvenciones actuales no bastan para atraer a los jóvenes si no se mejoran las condiciones del sector, que sostiene el 9% del PIB español y el 11% del empleo.

El campo español se enfrenta a un problema que amenaza su futuro: cada vez hay menos jóvenes dispuestos a dedicarse a la agricultura y miles de profesionales se acercan a la jubilación sin encontrar a nadie que continúe con su explotación.

Una situación que pone en riesgo el relevo generacional y la continuidad de una actividad fundamental para garantizar el abastecimiento de alimentos. La dimensión del desafío es considerable.

Según los datos del sector, España necesita alrededor de 200.000 nuevas incorporaciones para garantizar un relevo generacional sostenible. Mientras tanto, la edad media de los responsables de las explotaciones agrarias ronda los 62 años, una cifra que evidencia las dificultades para atraer a las nuevas generaciones.

La organización SOS Rural alerta de que cerca del 70% de los agricultores supera los 56 años y podría abandonar progresivamente la actividad durante la próxima década.

En el extremo opuesto, los menores de 35 años apenas representan el 3% de los titulares de explotaciones, frente a los más de 355.000 profesionales mayores de 64 años.

Pierden relevo generacional

La falta de relevo no responde únicamente a una cuestión demográfica. Las dificultades económicas, la incertidumbre sobre los precios de venta y el encarecimiento de los costes de producción complican la rentabilidad de muchas explotaciones, especialmente las de menor tamaño.

Los agricultores deben afrontar gastos crecientes en energía, fertilizantes, maquinaria y otros insumos, mientras que los precios que reciben por sus productos no siempre compensan esas inversiones.

A ello se suman las exigencias normativas, la competencia exterior y los efectos de las inclemencias meteorológicas, factores que incrementan la incertidumbre de quienes quieren iniciar una actividad en el campo.

Esta situación afecta especialmente a las pequeñas explotaciones familiares. Según SOS Rural, alrededor del 80% de las explotaciones españolas están encabezadas por trabajadores autónomos.

Muchas de ellas dependen de titulares de edad avanzada y presentan una dimensión económica reducida, lo que aumenta el riesgo de abandono cuando llega la jubilación.

Los datos también reflejan una pérdida progresiva de actividad. En 2024, el régimen de autónomos perdió 3.700 trabajadores agrarios respecto al año anterior, mientras que el número de explotaciones descendió un 7,6% durante la última década, hasta situarse en 914.871.

Las ayudas para el relevo

Las subvenciones para facilitar la incorporación de jóvenes agricultores forman parte de las medidas destinadas a combatir esta tendencia.

Sin embargo, SOS Rural considera que las ayudas económicas no solucionan por sí solas el problema si no se abordan las razones que llevan a muchos jóvenes a descartar la continuidad de los negocios familiares.

La dificultad para acceder a tierras, la necesidad de financiación y la falta de perspectivas de rentabilidad constituyen barreras importantes para quienes quieren empezar. El desafío va más allá del futuro de las explotaciones.

La cadena agroalimentaria representa alrededor del 9% del PIB español y más del 11% del empleo, según los datos recogidos en la información sectorial.

Garantizar que haya agricultores suficientes exige, por tanto, mejorar las condiciones económicas del campo y facilitar la entrada de nuevos profesionales. De lo contrario, la jubilación de miles de trabajadores podría traducirse en más tierras abandonadas y una pérdida de capacidad productiva para España.